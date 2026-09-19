Luis Juez rechazó el ajuste en Discapacidad del presupuesto 2027

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El Poder Ejecutivo busca cancelar la prórroga de la emergencia asistencial mientras propone un esquema permanente y la cancelación de compensaciones pendientes reclamadas por prestadores de servicios por atrasos acumulados.

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, exteriorizó su rechazo al recorte sobre las partidas de Discapacidad proyectadas por el Poder Ejecutivo para el Presupuesto 2027. La discrepancia legislativa generó rispideces en el seno de la coalición gobernante debido a las objeciones del dirigente frente al tratamiento fiscal que la administración central otorga a este sector.

Al pronunciarse a través de Radio Rivadavia, el legislador evitó valoraciones determinantes sobre el conjunto del articulado normativo tras señalar que “todo borrador es una especulación”. No obstante, concentró sus reparos en las modificaciones aplicadas al área social al sentenciar que “tiene que ser una prioridad y no un tema canjeable”. Frente al criterio distributivo oficial, manifestó: “Te doy una cosa y te saco la otra. Es como elegir si te pego un tiro en la rodilla o en el hombro. Hay temas de altísima sensibilidad que no deberían ser motivos de canje”.

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El representante parlamentario calificó el ajuste de fondos como “una falta de sentido común”, lo definió literalmente como “una cagada” y añadió: “Ojalá fuera un error”. Durante su intervención, diagnosticó que la cobertura asistencial en el país “es un tema muy mal tratado e ignorado”. Si bien admitió las restricciones de las cuentas públicas, fijó un límite a la disciplina de gastos: “Entiendo que los números son finitos y la situación es delicada, pero también el equilibrio fiscal no es una barra rígida soldada. Tiene un movimiento”.

El Poder Ejecutivo busca sustituir la Ley 27.793

La controversia se focaliza en la estrategia oficial para evitar que la prórroga de la Ley 27.793, reguladora de la Emergencia Nacional en Discapacidad, mantenga vigencia durante 2027. Para eludir esa extensión legal, la administración nacional propone acordar un refuerzo presupuestario, sostener las compensaciones demandadas por los prestadores por el atraso acumulado entre los períodos 2023 y 2024, y establecer un régimen permanente de financiamiento.

El dirigente apuntó además contra sectores opositores, con énfasis en el peronismo, al que acusó de capitalizar el conflicto interno. “El peronismo se abraza a banderas que nunca defendieron, pero como lo ven oportuno se abrazan a esa causa y aprovechan. El enemigo no tiene límites. Seamos más pícaros y no nos regalemos”, advirtió. Juez cerró su cuestionamiento a la trayectoria partidaria de sus adversarios al remarcar: “Los tipos que jamás tuvieron una puta empatía por el tema hoy son los principales defensores. En 25 años, yo no vi un solo dirigente que tuviera algún tipo de sensibilidad con el tema de Discapacidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)