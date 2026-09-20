Javier Milei suma a gobernadores para la gira en París

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La delegación oficial busca proyectar respaldo político ante capitales europeos mientras el Poder Ejecutivo coordina con las provincias el tratamiento del Presupuesto y la eliminación de las primarias en el parlamento.

El presidente Javier Milei encabezará una comitiva oficial junto a doce mandatarios provinciales con destino a París, Francia, para intervenir en las jornadas de la Argentina Week. La actividad oficial se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con el propósito de exponer ante inversores y corporaciones europeas que el programa económico cuenta con sustento territorial y respaldo de administraciones provinciales, según consignó el diario Clarín.

La nómina de gobernadores que integrarán el contingente comprende a Carlos Sadir por Jujuy, Alfredo Cornejo por Mendoza, Juan Pablo Valdés por Corrientes, Marcelo Orrego por San Juan, Raúl Jalil por Catamarca, Gustavo Sáenz por Salta, Alberto Weretilneck por Río Negro, Ignacio Torres por Chubut y Rolando Figueroa por Neuquén. A este grupo se acoplan los mandatarios Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Leandro Zdero de Chaco, ambos identificados como aliados electorales de La Libertad Avanza. La comitiva sumaría al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, cuya presencia permanece bajo reserva de confirmación por las autoridades porteñas.

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El esquema gubernamental prevé además la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como articuladores del diálogo institucional durante el periplo. La concurrencia de los referentes del interior responde a la necesidad de gestionar recursos y captar fondos externos para sus jurisdicciones, al tiempo que la administración central procura consolidar acuerdos legislativos vinculados al debate del Presupuesto y la derogación de las elecciones primarias abiertas.

La articulación política exhibe límites geográficos determinados frente a la negativa de sumarse por parte de figuras centrales del tablero federal. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, declinó la invitación, mientras que el mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, resolvió enviar una comitiva representativa; a su turno, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comunicó a su círculo que no asistirá a la convocatoria europea, mientras prosiguen gestiones de la jefatura ministerial para modificar su postura. La actividad en la capital francesa emula las reuniones efectuadas durante marzo en Manhattan y se concretará tras la escala presidencial en Nueva York con motivo de la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. (Agencia OPI Santa Cruz)