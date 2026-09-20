Ignacio Torres rechazó extender horas de recreo a presos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La administración provincial formalizará un recurso legal contra la resolución judicial que incrementó el régimen de salidas diarias para los internos alojados en la Seccional Sexta de la ciudad petrolera.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el Ejecutivo provincial interpondrá una apelación judicial contra la decisión avalada por la jueza Mariel Suárez, la cual autorizó extender de una a seis horas el tiempo de recreación de los detenidos en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.

La medida judicial generó el rechazo frontal del mandatario, quien definió el dictamen como “una tomada de pelo más”. Mariel Suárez registra antecedentes de exposición pública tras ser registrada en video cuando mantenía contacto personal con un interno sentenciado a prisión perpetua.

- Publicidad -

El Poder Ejecutivo vinculó el fallo con reclamos previos relativos al régimen penitenciario provincial. Sobre este punto, Ignacio Torres señaló: “Lamentablemente, lo dije no hace tanto, hace aproximadamente un mes, cuando nos querían obligar a darles asado a los presos. Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes”.

El titular del Ejecutivo apuntó contra el criterio de los magistrados intervinientes: “Estamos hablando de gente que cometió un delito y estos jueces garantistas parecen estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas”. A su vez, agregó: “La verdad es que es triste, indigna y frustrante, hay que decirlo. Pero el acompañamiento de la gente que entiende que ese garantismo hizo un daño enorme a toda la Argentina, y también particularmente a Chubut, es gratificante”.

La Fiscalía de Estado provincial ejecutará la vía recursiva formal ante los tribunales correspondientes para revertir de manera definitiva el régimen horario dispuesto en la dependencia policial comodorense. (Agencia OPI Chubut)