Gobierno del Chubut declaró alertas por lluvia y viento

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El Servicio Meteorológico Nacional fijó nivel naranja para el sudoeste de Florentino Ameghino y nivel amarillo en la meseta central, con rotación sur hacia la costa y asistencia provincial mediante línea telefónica gratuita.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Gobierno del Chubut, notificó la vigencia de alertas meteorológicas para el domingo 20 de septiembre en el territorio provincial, con epicentro operativo en los departamentos de Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino. El reporte técnico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional determinó alerta de nivel naranja por precipitaciones continuas que acumularán entre 20 y 40 milímetros, registros que podrán ser superados de manera puntual a lo largo del período bajo seguimiento.

Alcance territorial del nivel amarillo y mediciones pluviométricas

El informe oficial categorizó bajo alerta amarilla por lluvias y vientos a las jurisdicciones de Mártires, el este de Telsen, Gaiman, la Meseta de Biedma, la Meseta de Florentino Ameghino, la Meseta de Rawson, Gastre, Telsen y Paso de Indios. Para estos sectores, el volumen de agua estimado oscilará entre 10 y 20 milímetros de precipitación acumulada, con probabilidad de registros locales más elevados.

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El patrón eólico previsto para las áreas bajo advertencia contempla velocidades medias de entre 40 y 60 kilómetros por hora procedentes del sector oeste. Las ráfagas asociadas al frente registrarán picos superiores a los 100 kilómetros por hora durante la tarde, previéndose hacia la noche del domingo una rotación directa hacia el sector sur con impacto acentuado sobre la franja costera.

Disposiciones operativas y canal de emergencias provincial

La administración provincial solicitó extremar las precauciones en la vía pública, restringir desplazamientos que no resulten de carácter urgente durante los lapsos de mayor intensidad meteorológica y sujetar estructuras u objetos susceptibles de desprendimiento ante las ráfagas. La autoridad dispuso que la información preventiva se canalice exclusivamente mediante emisiones institucionales.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana fijó como vía de contacto operativo la línea telefónica gratuita 0800-666-2447 para la canalización de auxilio y asistencia técnica a la población afectada por el temporal. (Agencia OPI Chubut)