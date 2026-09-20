Alertas internacionales derivaron en allanamiento local

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Procedimientos coordinados por la policía provincial permitieron incautar dispositivos electrónicos en cercanías de la terminal capitalina, tras reportes internacionales que derivaron en la imputación de una persona.

La División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda situada sobre la calle Los Pingüinos, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Río Gallegos. El procedimiento judicial se concentró en una causa orientada a determinar responsabilidades por la tenencia y divulgación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Durante el registro del inmueble, las fuerzas de seguridad secuestraron computadoras, teléfonos celulares y diversos soportes de almacenamiento digital.

El origen de la intervención policial respondió a reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Este organismo internacional emitió alertas tras individualizar la circulación de los archivos ilegales en la red, notificación que derivó en la apertura de diligencias por parte de las autoridades locales para rastrear las conexiones correspondientes en la capital santacruceña.

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Procedimiento de la División Cibercrimen en Río Gallegos

Los efectivos policiales incautaron equipamiento informático adicional y unidades de memoria externa destinadas a peritaje técnico. Al cierre de este despacho no se habían oficializado las dependencias judiciales intervinientes en el expediente. El morador vinculado a la pesquisa fijó domicilio legal formal ante las autoridades y permanece a disposición de la justicia penal interviniente. (Agencia OPI Santa Cruz)