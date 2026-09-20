Taiana responsabilizó a Tierra del Fuego por el radar de Tolhuin

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El exministro de Defensa confirmó ante los legisladores provinciales que la cartera nacional carecía de facultades para desmantelar la estructura tecnológica y ratificó informes técnicos sobre su capacidad operativa militar.

La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura provincial tomó declaración testimonial al exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, en la sede de la Casa de Tierra del Fuego radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La audiencia abordó las autorizaciones administrativas e instalación del radar de capitales británicos perteneciente a la firma Leolabs en la localidad de Tolhuin.

Taiana atribuyó a Tierra del Fuego el desarme

La administración provincial poseía la potestad jurídica exclusiva para ejecutar el desmantelamiento del radar instalado en Tolhuin. Jorge Taiana aseveró ante los parlamentarios que el Ministerio de Defensa carecía de facultades legales para resolver la remoción directa de la antena, contradiciendo los requerimientos remitidos en su momento por los funcionarios del Ejecutivo fueguino.

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El exfuncionario nacional reveló que la cartera tomó conocimiento del emplazamiento tecnológico mediante una publicación en redes sociales. El único trámite administrativo previo detectado correspondió a una autorización gestionada ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sin intervención previa de las áreas de seguridad nacional ni conocimiento del área de Defensa.

Informes técnicos elaborados por especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa estatal INVAP fundamentaron la solicitud posterior de cancelación del permiso concedido. Los dictámenes periciales advirtieron que el equipamiento de Leolabs poseía una función dual orientada al uso civil y militar simultáneo.

La comisión citará al jefe militar Paleo

El cuerpo legislativo tomará declaración testimonial al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Martín Paleo, para profundizar sobre la cadena de decisiones institucionales. La legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) confirmó el cronograma previsto tras la comparecencia de las exautoridades nacionales en territorio porteño.

La legisladora Natalia Gracianía afirmó: “contar con la posibilidad de entrevistar a funcionarios nacionales que tuvieron una participación importante dentro de las actuaciones durante los años que se dio la instalación de este radar, es justamente el objetivo de esta Comisión, todos los hechos y la participación que tuvieron, tanto funcionarios nacionales como autoridades provinciales”.

La legisladora por La Libertad Avanza precisó: “Por la legislación vigente el Ministerio de Defensa no tiene la posibilidad de tomar esta decisión y sí la tenía el Gobierno de la Provincia en ese momento”. Respecto a la naturaleza técnica del dispositivo, Gracianía citó: “El Ministerio de Defensa se entera de esta situación- la instalación del radar en Tolhuin- a través de un tweet y que empiezan a tener algunas señales de alerta sobre la calidad de este radar, que consideraban que tenía una función dual, una función civil y una función militar”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)