Donald Trump creará una Fuerza IA en Estados Unidos

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La iniciativa gubernamental contempla la designación de un comisionado ejecutivo para el sector tecnológico y descarta aplicar trabas regulatorias al avance del sector frente a los cuestionamientos por eventuales riesgos operativos.

El establecimiento de una estructura institucional denominada “Fuerza IA (de Inteligencia Artificial)” fue formalizado en Estados Unidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anticipó la designación de un “Zar de IA” en un mensaje difundido recientemente un sábado.

A través de su cuenta en la plataforma Truth Social, el mandatario descartó permitir la “aniquilación o destrucción” de la actividad tecnológica. En el texto consignó: “De ninguna manera vamos a obstaculizar ni frenar el Crecimiento de esta increíble industria. Por el contrario, ¡la valoraremos, apoyaremos y vigilaremos a medida que crezca!”. Asimismo, aseveró que las autoridades atenderán los aspectos negativos mediante el sistema de justicia civil y penal existente.

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Al equiparar esta tecnología con la Revolución Industrial o Internet, Trump proyectó que el rubro podría representar hasta el 25 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos. El mandatario evitó aportar precisiones sobre la conformación estructural de la fuerza anunciada o las funciones específicas asignadas al comisionado gubernamental.

Los debates en territorio estadounidense continúan focalizados en el acelerado ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial y la evaluación de sus riesgos potenciales. (Agencia OPI Santa Cruz)