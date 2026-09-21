Quirno confirmó que el papa León XIV llegará el 8 de noviembre

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El despliegue de seguridad abarcará tres distritos y cuatro concentraciones masivas para coordinar el aforo proyectado durante cinco jornadas continuas, tras formalizarse el cronograma oficial acordado entre el Ejecutivo nacional y la Santa Sede.

El canciller Pablo Quirno anunció en la Casa de Gobierno el arribo a Buenos Aires del papa León XIV, pautado para el próximo 8 de noviembre, en el marco de una visita de carácter pastoral y de jefatura de Estado originada por la invitación formal cursada por el presidente Javier Milei. La comunicación oficial se realizó de forma conjunta con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach; el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo; y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Quirno sostuvo que el Ejecutivo recibió la confirmación “con enorme alegría” y remarcó la premisa de garantizar que la actividad pastoral se concrete de manera ordenada entre los fieles y las delegaciones eclesiásticas. El ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que el entendimiento bilateral devino de negociaciones extendidas con el Vaticano y la Iglesia argentina, al tiempo que ratificó la articulación operativa entre las dependencias del Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, junto con las intendencias involucradas en el itinerario.

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La cartera de Seguridad estructuró un esquema de custodia civil y territorial sin precedentes para contener la afluencia de público estimada. Monteoliva precisó que las actividades congregarán a aproximadamente 7 millones de personas, lo que exigirá la activación de un comando unificado en funciones durante un lapso de 120 horas continuas. La ministra detalló que la cobertura abarcará simultáneamente tres aeropuertos, tres ciudades sede, cuatro concentraciones masivas al aire libre y 11 eventos en recintos cerrados distribuidos en las jurisdicciones designadas. (Agencia OPI Santa Cruz)