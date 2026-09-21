Ex combatientes rindieron homenaje a los caídos en Malvinas

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La comitiva civil desplegó insignias patrias en el cementerio de Darwin y recorrió los campos de batalla de 1982 para rendir tributo a los soldados caídos en el Atlántico Sur.

Una delegación de doce veteranos y familiares de caídos en el conflicto de 1982 concretó un homenaje en el cementerio de Darwin, ubicado en las Islas Malvinas. El contingente exhibió banderas nacionales y entonó las estrofas del himno argentino frente a las sepulturas de los combatientes sepultados en el archipiélago, según constató un registro audiovisual difundido por la agencia de noticias EFE.

Durante la ceremonia, los integrantes de los centros de veteranos extendieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, confeccionada con una tipografía idéntica a la utilizada por la Selección Argentina de Fútbol tras superar al combinado de Inglaterra. El itinerario de la comitiva contempló traslados hacia Puerto Argentino y reconocimientos pedestres en las colinas donde operaron las unidades militares durante los combates del Atlántico Sur.

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El ex combatiente Ramón Robles definió los objetivos del traslado al señalar: “Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”. El veterano cuestionó además la conducción del régimen militar que rigió el país durante el enfrentamiento armado: “Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona”.

El testimonio de Eduardo Albornoz detalló las condiciones operativas de los conscriptos enviados al archipiélago hace más de cuatro décadas. “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, precisó el ex soldado, quien remarcó el deterioro psicofísico derivado de las privaciones logísticas al indicar: “En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos”. Las actividades de la delegación en territorio insular concluyeron un viernes tras completar el cronograma de homenajes. (Agencia OPI Santa Cruz)