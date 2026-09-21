ASIP y Trabajo realizan tareas de inspección en El Calafate y El Chaltén

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La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social iniciaron acciones conjuntas para avanzar en tareas de inspección coordinada en El Calafate y El Chaltén.

Los controles se efectúan sobre la actividad comercial e industrial en lo referente a aspectos tributarios y laborales y apuntan a ampliar la fiscalización en el interior provincial.

En El Calafate, equipos técnicos de ambos organismos realizaron relevamientos de acuerdo con las competencias específicas de cada área.

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ASIP interviene con sus inspectores en la actividad económica y el cumplimiento de las obligaciones tributarias mientras que desde Trabajo realizan controles sobre los encuadres laborales y el cumplimiento de la norma de contrato de trabajo.

Los organismos provinciales buscan alcanzar el panorama de intervención territorial y obtener información directa sobre las diferentes realidades comerciales y productivas de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)

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