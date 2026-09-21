La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social iniciaron acciones conjuntas para avanzar en tareas de inspección coordinada en El Calafate y El Chaltén.
Los controles se efectúan sobre la actividad comercial e industrial en lo referente a aspectos tributarios y laborales y apuntan a ampliar la fiscalización en el interior provincial.
En El Calafate, equipos técnicos de ambos organismos realizaron relevamientos de acuerdo con las competencias específicas de cada área.
ASIP interviene con sus inspectores en la actividad económica y el cumplimiento de las obligaciones tributarias mientras que desde Trabajo realizan controles sobre los encuadres laborales y el cumplimiento de la norma de contrato de trabajo.
Los organismos provinciales buscan alcanzar el panorama de intervención territorial y obtener información directa sobre las diferentes realidades comerciales y productivas de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)