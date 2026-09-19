La morosidad empresarial trepó 56,5% interanual

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La morosidad empresarial escaló 56,5% interanual y alcanzó a 57.045 compañías en mora, mientras el índice de riesgo crediticio se hundió a 17,8 puntos frente a un costo de financiamiento bancario del 88,86%.

El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero elaborado por la firma Fidelitas retrocedió a 38,3 puntos en agosto de 2026, ubicando al sector productivo en zona de riesgo elevado tras registrar una baja de 6,9 puntos frente a los 45,2 anotados en julio. La contracción del indicador expone un deterioro estructural en el crédito y una morosidad que ya alcanza a 57.045 unidades productivas comerciales e industriales en el país.

El informe técnico difundido en septiembre de 2026 precisa que el índice específico de riesgo crediticio perforó el piso sectorial hasta situarse en 17,8 puntos, reflejando severas dificultades de pago. Este estrangulamiento de la liquidez responde a una tasa efectiva anual para préstamos personales fijada en 88,86%, frente a un rendimiento pasivo de 23,40%, generando una brecha financiera de 65,46 puntos porcentuales que encarece el capital de trabajo e inmoviliza la facturación en cuentas por cobrar.

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Ante este retroceso, Félix El Idd, CEO de la firma evaluadora, constató que la desaceleración inflacionaria no recompone la solvencia de las empresas: “El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas. La principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio”. El reporte subrayó además que la persistencia de una mora elevada restringe la capacidad del crédito para dinamizar ventas e inversión.

La actividad manufacturera retrocedió 4,9% interanual

El retroceso industrial profundizó la insolvencia corporativa con una contracción interanual del 4,9% registrada en julio y una merma acumulada de 2,6% entre enero y julio de 2026. La medición desestacionalizada arrojó un descenso fabril del 5,0% frente a junio, afectando a 12 de las 16 divisiones del sector manufacturero, mientras el índice de actividad del SERF se ubicó en 54,2 puntos sin consolidar una recuperación expansiva.

La destrucción de valor golpeó a los bienes de capital, donde maquinaria y equipo sufrió un derrumbe productivo del 26,7%, traccionado por el desplome del 46,6% en maquinaria agrícola y una baja del 20,9% en electrodomésticos. El segmento de aparatos e instrumentos cayó 31,4%, con un declive del 49,8% en electrónica de consumo y 25% en equipos eléctricos, al tiempo que calzado retrocedió 26,5%, neutralizando los incrementos de 8,1% en refinación petrolera y 7,1% en madera y papel.

Fidelitas detectó 57.045 firmas con irregularidad financiera

El padrón de compañías con incumplimientos comerciales subió 18,7% entre enero y junio de 2026, alcanzando un incremento interanual de 56,5% que compromete al 12% de las 480.000 empresas activas del país. Los sectores de comercio y servicios concentraron el 71,9% de las irregularidades, con saltos anuales de mora del 78% en la actividad mercantil, del 76,3% en las plantas manufactureras y del 65,6% en las explotaciones agropecuarias.

A la parálisis de los pagos se sumó el rechazo mensual de 80.000 cheques, acumulando en los primeros ocho meses de 2026 un volumen equivalente a todo el ejercicio 2025. Pese a que el Índice de Precios al Consumidor marcó 1,7% en agosto, la base documental registró una mayor acumulación de pasivos previsionales impagos y un endurecimiento punitorio derivado de sanciones aplicadas por el BCRA y la UIF. (Agencia OPI Santa Cruz)