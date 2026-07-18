- Publicidad -

El BCRA confirmó 759,9 millones de transferencias digitales pero omitió los costos de conectividad en las provincias.

Un total de 759,9 millones de transferencias inmediatas sacudieron el sistema financiero en mayo de 2026 según el BCRA. Este volumen representa un salto interanual del 26,6% impulsado por el uso de códigos QR que concentraron 102,5 millones de operaciones. El avance exponencial expone la migración forzada del efectivo hacia plataformas virtuales sin redes de conectividad federales garantizadas.

El Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina confirma que las transacciones interoperables alcanzaron 103,7 millones de registros. El 98,8% de este segmento se inició mediante teléfonos móviles en comercios físicos. Asimismo, el reporte privado Global Payments Report de Worldpay ubicó a las billeteras digitales con el 33% del valor de compra presencial durante el periodo previo.

- Publicidad -

La digitalización masiva en el sur argentino choca contra una infraestructura de telecomunicaciones precaria y asimetrías impositivas locales. Las empresas tecnológicas especializadas como TIVIT reconocen que una caída del sistema interrumpe el comercio regional de inmediato. El informe oficial elude cuantificar la inversión estatal requerida para estabilizar los servidores y las redes troncales en las provincias patagónicas.

3 claves para entender esta medida:

El sistema financiero procesó 759,9 millones de transferencias en pesos durante mayo de 2026 .

de transferencias en pesos durante . Los dispositivos con códigos QR canalizaron 102,5 millones de pagos representando la casi totalidad del esquema interoperable.

de pagos representando la casi totalidad del esquema interoperable. Las billeteras virtuales capturaron el 39% de la facturación total del comercio electrónico nacional.

¿Cómo afecta el apagón de conectividad a los comercios de Santa Cruz?

El incremento del flujo transaccional altera directamente el costo operativo diario de los comercios minoristas en la Patagonia. Al concentrarse el 33% de las ventas en plataformas virtuales, los cortes de internet interrumpen la cadena de pagos y paralizan la actividad comercial en las localidades del interior.

El procesamiento exige respuestas en milisegundos que las redes satelitales y de fibra óptica australes frecuentemente no sostienen. Esta saturación de las redes de transmisión genera rechazos de transacciones ajenos a la solvencia de los usuarios, forzando costos financieros extras por operaciones caídas.

“Los usuarios esperan que los pagos se ejecuten en segundos y estén disponibles en todo momento“, afirmó Jenner José Fuentes Espinoza, ejecutivo de la firma tecnológica TIVIT.

¿Por qué crecen las billeteras virtuales frente al uso de efectivo?

La aceleración responde a la inmediatez operativa y a la devaluación que encarece el manejo físico de caudales en el sector comercial. El costo logístico de transportar efectivo incentiva la adopción de canales digitales integrados.

Para evaluar la composición de las transacciones digitales minoristas reguladas por el BCRA, el volumen mensual se distribuye bajo las siguientes métricas exactas:

Transferencias inmediatas totales en pesos: 759,9 millones de operaciones.

de operaciones. Transacciones interoperables generales: 103,7 millones de movimientos.

de movimientos. Pagos iniciados exclusivamente por códigos QR: 102,5 millones de registros.

El esquema de interoperabilidad requiere la sincronización de bancos y fintechs en tiempo real. La falta de datos sobre las comisiones aplicadas a los pequeños comercios del sur argentino consolida la opacidad regulatoria en el negocio de la recaudación digital. (Agencia OPI Santa Cruz)