Inauguran un parque solar en Esquel

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(OPI Chubut) – La Cooperativa 16 de Octubre inauguró este viernes el Parque Solar Fotovoltaico “Arroyo Seco – Ing. Víctor Gabriel Saunders”, una obra de energías renovables única en la región cordillerana de Chubut.

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa 16 de Octubre, Miguel Illuminati sostuvo que “esta obra representa mucho más que una infraestructura energética: representa la visión de un futuro y el compromiso de nuestra Cooperativa con la innovación y con la decisión de intervenir hoy para construir una región más sustentable para las próximas generaciones”.

El parque está integrado por 594 paneles fotovoltaicos y posee una capacidad de generación de 300 kilovatios (kW), lo que permitirá comenzar a incorporar energía renovable a la red eléctrica.

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“Este parque marca un antes y un después para Esquel, Trevelin y toda la región. No solo porque comenzamos a inyectar energía limpia a nuestra red, sino porque demuestra que las cooperativas podemos liderar proyectos estratégicos en beneficio de toda la comunidad“, aseguró Illuminati.

Desde la cooperativa indicaron que el parque diversificará la matriz energética al incorporar tecnologías más eficientes, reducir costos a largo plazo y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta indicó que “es el primer parque fotovoltaico de la provincia y espero que sea el primero de unos cuantos”. (Agencia OPI Chubut)