Corte programado de energía para Río Gallegos, la Cuenca y El Calafate

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La empresa Servicios Públicos S.E anunció que la operadora del interconectado la empresa TRANSENER hará reparaciones este sábado 18 de julio de 06 a 08 horas y afectará el servicio de energía eléctrica en Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre y El Calafate.

Las acciones se desarrollan dentro de la reparación de la Estación Transformadora Río Santa Cruz – La Esperanza que dejó sin luz a varias localidades.

La empresa estatal informó que los trabajos se desarrollarán en la Estación Transformadora para concretar la reparación definitiva de la falla que provocó la interrupción del servicio eléctrico registrada el pasado martes 14 de julio.

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El corte energético registrado en la semana se extendió por más de 15 horas, a raíz de fallas detectadas en el tramo de la línea de transporte eléctrica que une Piedra Buena con Puerto Santa Cruz.

Desde SPSE señalaron que las tareas de reparación sobre la infraestructura corresponden a TRANSENER que es responsable de la operación y mantenimiento del transporte eléctrico de alta tensión.

La empresa provincial informó que continuará monitoreando el desarrollo de los trabajos y mantendrá comunicada a la población ante cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio. (Agencia OPI Santa Cruz)