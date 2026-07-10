- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El Secretario General del Sindicato de Camioneros de la provincia, Sergio Sarmiento hizo una revelación de gran impacto (además de ambiental) mediática, porque en declaraciones a Radio 21 en el programa “Vamos que Venimos” de Caleta Olivia y en el marco de la desocupación en el sector de camioneros y personal del petróleo, expresó que el gobierno anunció con bombos y platillos “que subía un equipo de perforación la empresa CGC”, mientras lo que está haciendo la petrolera para abaratar costos, según lo manifestó Sarmiento, es volver a la deposición de los desperdicios petroleros en la tierra, sin ningún tipo de protección de mallas geotérmicas.

Indicó el gremialista que CGC va a evacuar los residuos al lado del pozo cavando con las máquinas unas “piletas” donde drenan residuos sólidos, químico y agua contaminada, lo cual pasa directamente a las napas profundas, porque para reducir costos la empresa ha dejado de utilizar los camiones contenedores de residuos petroleros.

“Con esta maniobra que está prohibida por ley CGC abarata costos tirando todo el lodo en la tierra como se hacía hace 30 años y por supuesto eso implica echar gente”, confirmó el camionero, explicando que la empresa reduce el presupuesto volviendo a una modalidad para generar desechos de altísima contaminación que llevó a Santa Cruz al desastre ambiental en el año 2007 cuando se comenzó a prohibir estos piletones que, como en la minería sucede con los diques de cola, deben estar acondicionados especialmente para no permitir el contacto de los residuos con el suelo.

- Publicidad -

El problema del ajuste que hace CGC, tal como lo explicó Sarmiento, es que de acá a fin de mes van a comenzar con esta nueva forma de deposición que se llama “pileta seca para control de sólidos” donde inyecta directamente en los pozos los desechos sólidos y químicos, lo cual operativamente baja significativamente los costos a la empresa, en detrimento del medio ambiente de zona norte.

Sarmiento refirió que hasta la actualidad, esos deshechos eran depositados en camiones, trasladados a las planta procesadoras y allí se separaba el agua del lodo y ese material se reciclaba.

Este proceso CGC no lo hará más, por lo tanto la queja del dirigente es que al menos entre 6 y 8 personal de camioneros, se van a quedar sin trabajo y también señaló que trabajadores petroleros serán despedidos. “Al desaparecen el control de sólidos entre 6 y 8 camioneros quedan sin trabajo y nosotros no lo vamos a permitir”, dijo Sarmiento adelantando que si la operadora amiga y socia del gobierno provincial sigue adelante con esta iniciativa de abaratar costos a través de la desocupación y el daño ambiental, el sindicato va a responder instalando un conflicto de iguales proporciones. (Agencia OPI Santa Cruz)