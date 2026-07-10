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(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, efectuó una nueva transferencia de fondos por casi 600 millones de pesos para fortalecer el Plan Alimentar 2026.

Esta política pública prevé la asistencia alimentaria de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social en todo el territorio provincial.

La inversión será de 588 millones de pesos para dar continuidad a “las acciones que llevan adelante municipios y comunas rurales, brindando respuestas concretas ante las necesidades alimentarias de la población y reforzando el acompañamiento a quienes más lo necesitan” se informó oficialmente.

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Los fondos están destinados a la adquisición de alimentos frescos y secos y al sostenimiento de programas alimentarios que se desarrollan en cada localidad, “priorizando a familias en situación de vulnerabilidad, niños y adolescentes, personas mayores y otros sectores que requieren el acompañamiento del Estado”. (Agencia OPI Chubut)