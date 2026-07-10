Israel eleva gasto militar y alista ofensiva conjunta contra Irán

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El gobierno israelí busca reducir su dependencia armamentística extranjera ante los recientes bombardeos en el golfo Pérsico. Las cúpulas militares mantienen alerta máxima por ofensivas contra posiciones norteamericanas en cuatro países árabes.

La escalada bélica en Medio Oriente alcanzó un punto álgido tras las amenazas frontales entre Israel e Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, inyectará 350.000 millones de séqueles (alrededor de 116.000 millones de dólares) al presupuesto de defensa durante la próxima década para garantizar la supremacía militar nacional.

Conforme a los registros difundidos por la agencia de noticias Xinhua, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advirtió que cualquier ataque contra sus infraestructuras desatará represalias severas. La cúpula persa incluyó a las fuerzas de Jerusalén como blanco ineludible de esa respuesta armada.

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Este viernes, la emisora pública Kan reportó que las tropas israelíes acompañarán eventuales incursiones de Estados Unidos contra suelo iraní. La operación conjunta requiere la autorización formal del presidente estadounidense, Donald Trump, desde Washington.

A su vez, el diario The New York Post validó esta postura beligerante al citar fuentes militares bajo anonimato. La crisis estalló luego de que comandos norteamericanos bombardearan múltiples posiciones en territorio iraní; los operativos respondían a presuntos sabotajes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Teherán replicó mediante oleadas de misiles y drones tácticos. Los proyectiles impactaron contra bases e instalaciones castrenses estadounidenses ubicadas en Kuwait, Bahréin, Qatar y Jordania.

“Nuestra política es clara: con un acuerdo o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares“, aseveró Netanyahu durante una ceremonia de graduación de pilotos. El funcionario justificó las intervenciones previas al sostener que, sin los ataques preventivos, el régimen islámico ya poseería armamento atómico.

En paralelo, el mandatario norteamericano ratificó la defunción del pacto nuclear con el país persa. El nuevo plan económico israelí destinará la mayor parte de los fondos a la fuerza aérea y financiará una amplia industria local de municiones.

El jefe militar israelí, Eyal Zamir, argumentó que el ejército monitorea permanentemente los avances enemigos en el Líbano e Irán. Por último, el ministro de Defensa, Israel Katz, notificó que las fuerzas operativas están listas para la reanudación inminente de la campaña armada. (Agencia OPI Santa Cruz)