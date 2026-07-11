Milei frena las críticas a la Iglesia para asegurar la visita papal

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El mandatario instruyó a su espacio político evitar la confrontación pública con los referentes del arzobispado porteño. La estrategia busca neutralizar las tensiones tras las declaraciones eclesiásticas recientes y organizar la gira del sumo pontífice.

Javier Milei, presidente de la Nación, impuso una directiva de contención retórica frente a la Iglesia Católica. El titular del Poder Ejecutivo ordenó a los legisladores oficialistas no contestar los cuestionamientos del clero para asegurar la visita oficial del Papa León XIV programada para noviembre de 2026.

Durante la celebración formal del 9 de julio de 2026, Jorge García Cuerva, arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, demandó el fin de las descalificaciones y exigió honestidad en la administración pública. Las declaraciones de la autoridad eclesiástica se produjeron en el contexto del escándalo gubernamental vinculado a Manuel Adorni.

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El Gobierno nacional eludió la réplica directa. Voceros de Balcarce 50 informaron que el vínculo institucional con las autoridades eclesiásticas mantiene un carácter “cordial e institucional“. La estructura legislativa nacional acató la orden de silencio, con excepción de Lilia Lemoine, diputada oficialista, quien difundió críticas contra el representante eclesiástico mediante sus canales de comunicación.

Tensiones estadísticas y gestiones en el Vaticano

El silenciamiento de la disputa subordina diferencias estructurales sobre los indicadores económicos. El oficialismo sostiene que la jerarquía católica ignora el descenso de la pobreza del 52% al 28%, de acuerdo con las mediciones defendidas por el Estado nacional. Anteriormente, el 25 de mayo de 2026, el líder eclesiástico advirtió sobre la violencia en redes sociales, una declaración que el jefe de Estado catalogó públicamente como un aporte válido para el debate.

La supresión de las críticas respalda la agenda diplomática desplegada en Europa. El 1 de junio de 2026, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, ejecutó reuniones formales en Roma con el máximo representante del Vaticano y el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Las reuniones operaron como enlace para organizar la llegada del representante vaticano. (Agencia OPI Santa Cruz)