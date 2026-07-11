Nueva usina recibe hormigón para turbina principal

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(OPI TdF) – El gobierno provincial instaló sistemas térmicos para mantener la estructura entre 25 y 35 grados frente a las heladas. La habilitación del predio aduanero permitirá recibir los componentes asiáticos sin demoras logísticas.

385 metros cúbicos de hormigón estructuran la base de la turbina central en la nueva usina de Ushuaia. La titular del Ministerio de Energía, Gabriela Castillo, certificó esta operación de 24 horas ininterrumpidas.

Aduana condicionó la operatividad a la instalación de videovigilancia perimetral. Los operarios acondicionan el sector como depósito fiscal transitorio para acopiar los equipos enviados desde China.

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El área de hormigonado requirió cubiertas térmicas especiales por el clima invernal. El personal técnico operó sistemas de calefacción que mantuvieron la estructura entre 25 y 35 grados durante todo el fraguado.

Durante los próximos días continuará la construcción del edificio de oficinas. La integración de la obra civil y el montaje electromecánico iniciará con la llegada del buque carguero a fines de julio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)