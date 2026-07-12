Pymes de la Patagonia enfrentan tarifas energéticas con 45% de retenciones

- Publicidad -

La carga tributaria sobre la energía eléctrica y el gas absorbe casi la mitad de los pagos comerciales e impide la recuperación del sector privado.

3 claves para entender esta medida:

Las refinanciaciones de pasivos contraídos en el semestre anterior arrastran tasas abusivas de hasta el 130% .

. Siete de cada diez empleadores pyme reportan que sus trabajadores exigen despidos pautados para usar la indemnización como rescate financiero.

Los impuestos nacionales y provinciales representan entre el 40% y el 45% del costo total impreso en las facturas de servicios públicos.

El ahogo financiero destruye el poder adquisitivo frente a la licuación inflacionaria. Las familias y pequeñas empresas refinancian pasivos con tasas de interés del 120% y 130%, mientras asumen tarifas de luz y gas donde el 45% del monto corresponde a impuestos. La principal causa de esta crisis de liquidez radica en el peso de los costos fijos sobre una facturación real estancada.

- Publicidad -

¿Cómo afecta la carga impositiva a los comercios de la Patagonia?

La macroeconomía exhibe signos de contracción monetaria nominal, pero el sector productivo del sur enfrenta una asfixia fiscal directa. Los comercios patagónicos asumen facturas de energía donde casi la mitad del monto final obedece a retenciones impositivas y no al consumo eléctrico de los medidores.

El economista y empresario Gustavo Lázzari audita este esquema tarifario. El especialista advierte que la rentabilidad comercial desaparece bajo el peso de los tributos ocultos y la imposibilidad de acceder a líneas de financiamiento a tasas razonables.

“El endeudamiento de las personas y de las pymes tiene mucho que ver con el costo de los servicios, y esos servicios tienen entre un 40 y un 45% de componente impositivo“, afirmó Gustavo Lázzari.

La readecuación de los cuadros tarifarios impulsada por el Gobierno nacional golpea la estructura de costos operativos. Lázzari detalla que la solución técnica no pasa por atrasar el valor de la energía, sino por aplicar una poda agresiva a los tributos nacionales y a las tasas municipales anexadas a las boletas.

¿Por qué los empleados piden ser despedidos en las pymes?

El estrangulamiento de los presupuestos intrafamiliares genera anomalías operativas en el mercado laboral. La principal causa es la necesidad urgente de liquidez para liquidar deudas usureras. La radiografía del endeudamiento privado muestra la siguiente estructura:

Tasas base 2023: El financiamiento originado a fines del año pasado partió con intereses del 200% .

El financiamiento originado a fines del año pasado partió con intereses del . Refinanciación actual: Las deudas reestructuradas en tarjetas y créditos personales operan al 120% y 130% .

Las deudas reestructuradas en tarjetas y créditos personales operan al y . Efecto colateral: El reclamo de autodespidos se volvió masivo para acceder a las liquidaciones finales y cancelar las deudas bancarias.

¿Qué cambia con el nuevo mapa productivo lejos de Buenos Aires?

La apertura comercial obliga a reformular la matriz logística de nuestro país. Producir a miles de kilómetros de los puertos bajo un esquema cerrado concentró históricamente a las fábricas en torno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El efecto directo del modelo de libre mercado exige trasladar los polos de producción cerca de las materias primas para suprimir los sobrecostos de fletes. Transportar mercadería de bajo valor agregado por las rutas de Santa Cruz o Chubut anula la competitividad internacional de los exportadores primarios.

Los costos de transporte devoran el capital de trabajo de las pymes. El valor de transitar los corredores viales mediante el pago de peajes supera la capacidad de amortización contable de un vehículo utilitario de carga diaria. (Agencia OPI Santa Cruz)