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La agencia recaudadora detectó inconsistencias fiscales mediante algoritmos y exige pagar la diferencia retroactiva entre categorías tributarias.

3 claves para entender esta medida:

ARCA recategorizó de manera automática a 220.000 pequeños contribuyentes.

recategorizó de manera automática a pequeños contribuyentes. El contribuyente ascendido de categoría adeuda la diferencia mensual retroactiva.

24.000 afectados suspendieron el cobro apelando la auditoría hasta el 16 de marzo.

Mientras el Gobierno asegura que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo audita cobros comerciales, 220.000 monotributistas recibieron intimaciones de recategorización de oficio tras el rastreo de transferencias personales. La medida impone el pago inmediato de diferencias impositivas y forzó la apelación formal de 24.000 contribuyentes para bloquear el cobro.

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¿Cómo impacta esta medida en tu facturación mensual?

El algoritmo cruzó la facturación declarada, impulsada al alza por la inflación nominal de los precios, con los movimientos bancarios generales. El efecto directo para quienes fueron subidos de categoría es la generación inmediata de deuda fiscal. El organismo exige abonar la brecha financiera entre el importe total de la nueva escala y el monto previamente liquidado durante el semestre auditado.

El proceso de control sistémico instrumentado por el director de la entidad, Andrés Vásquez, no discrimina automáticamente la procedencia de los fondos. Esto invierte la carga de la prueba y obliga al usuario a demostrar mediante descargos formales que los ingresos detectados en sus cuentas no corresponden a su actividad comercial.

“Cualquier ingreso en cuenta presume ganancia, con lo cual el contribuyente debe ser muy cuidadoso y prolijo en el uso de las cuentas cuando no provengan de su actividad“, precisó el tributarista César Litvin.

¿Por qué ARCA contabiliza transferencias como ventas no declaradas?

La normativa vigente habilita al fisco a aplicar presunciones sobre los depósitos cuando los números declarados difieren de los registros bancarios. La Oficina de Respuesta Oficial desmintió el análisis de transferencias personales y argumentó que el radar impositivo solo procesa operaciones comerciales canalizadas mediante tarjetas de crédito, débito o códigos QR.

La contradicción sistémica surgió cuando miles de contribuyentes verificaron que la fiscalización sumó flujos de dinero no gravados. Los ingresos que el sistema tributario interpreta como evasión de facturación incluyen:

Transferencias entre cuentas del mismo titular.

Acreditaciones provenientes de préstamos personales.

Reintegros financieros o devoluciones de consumos.

Ingresos para división de gastos familiares.

¿Cuántos contribuyentes suspendieron el cobro de la deuda fiscal?

La entidad recaudadora habilitó una opción digital en su portal para canalizar disconformidades. La ejecución de este trámite suspende la exigencia económica y fuerza una revisión administrativa de la cuenta. Las estadísticas finales de la auditoría de verano marcan el impacto exacto del operativo fiscal:

Monotributistas recategorizados de oficio: 220.000

Apelaciones presentadas para frenar la medida: 24.000 (Agencia OPI Santa Cruz)