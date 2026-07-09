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(Por: Rubén Lasagno) – Un Proyecto presentado en la Legislatura provincial por el diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) tiene dictamen legislativo (Despacho de Comisión Nº 093/2026 de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz) que aconseja aprobar el Proyecto de Ley N° 323/2024. Este proyecto propone la creación de un “Régimen Provincial de Servicios Medioambientales” de carácter obligatorio para quienes operen en la provincia, sean estas petroleras y/o mineras.

El objetivo fundamental de la iniciativa, es prevenir cualquier impacto negativo sobre el equilibrio ecológico, mantener la calidad de vida y preservar los recursos naturales existentes en la provincia. Al mismo tiempo, busca crear condiciones para que el desarrollo económico se realice de manera sustentable.

Todas los responsables de proyectos, emprendimientos y empresas (ya sean públicas o privadas) que operen en el territorio provincial están obligados a contar con un Servicio de Medioambiente, el cual puede funcionar de manera interna o externa según lo decida la organización.

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De acuerdo al espíritu que se desprende del documento, la dirección de estos servicios debe estar exclusivamente a cargo de profesionales habilitados, tales como ingenieros ambientales, licenciados, o egresados con posgrados en la materia, quienes además deberán estar inscriptos en un registro de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El proyecto establece que las empresas deberán cumplir con un mínimo de horas profesionales mensuales dedicadas al medioambiente. Esta cantidad se determina cruzando dos variables: la cantidad de trabajadores que tiene la empresa y su “Nivel de Complejidad Ambiental” establecido en la Ley 2658.

Finalmente, establece un límite perentorio de 180 días corridos desde la publicación de la ley para que todas las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas se adecuen a la norma e informen o contraten a los profesionales exigidos.

Está por aprobarse una ley que obligará a las operadoras mineras y petroleras a tener un “Servicio de Medioambiente” como control externo de cada actividad extractiva

Ahora están trabajando en algunos aspectos técnicos sobre las competencias de los posibles profesionales habilitados para llevar legalmente adelante esos controles, pero el proceso de aprobación de la nota es por unanimidad, lo cual implica que su instrumentación es inminente, logrando que haya una escala de control más en las empresas que explotan los recursos naturales en Santa Cruz y su relación con el medio ambiente donde se desenvuelven. (Agencia OPI Santa Cruz)