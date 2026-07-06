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(Por: Rubén Lasagno) – Así como SPSE es un nicho de oportunidad para muchos colaboradores, amigos y personajes allegados al gobierno de turno, también el IDUV es otro espacio donde hay una isla presupuestaria que le permite al directorio. y/o la presidencia, manejar dineros y relaciones por fuera del circuito público visible.

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Todo esto, como sucede en Servicios Públicos, según revelamos en los tres informes que publicamos, demuestra que plata hay en estas empresas y el manejo arbitrario de fondos les permite contratar empresas, definir obras, asignar fondos, nombrar personas y en este punto, de acuerdo a la información documental interna que manejamos, hay un universo de ñoquis que figuran en la nómina, pero en la práctica, muy pocos o nadie conoce.

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Tenemos en nuestras manos dos de los últimos nombramientos en calidad de “asesores” en el IDUV (Instituto de la Vivienda de Santa Cruz) a cargo de Rubén de la Torre. Y de los datos extraídos surgen:

Por Resol 378 del IDUV del 06 de mayo de 2026 Marcelo Rubén De La Torre (Presidente del IDUV) nombró administrativamente a Stella Maris Rita Sosa Pardo y Ayelen Zoppi como Asesoras (Nivel Dirección Provincial) del Directorio IDUV con fecha de alta el 01 de abril de 2026 al 31 de diciembre del mismo año, por la suma total en sueldos de $ 46.844.917,58 compuesta por la Retribuciones al Cargo (1.2.1.) por $ 34.968.697,69, el Sueldo Anual Complementario – S.A.C. (1.2.3.): $ 3.278.315,41 y las Contribuciones Patronales (1.2.5.): $ 8.597.904,48.

Las contrataciones foráneas del IDUV demuestra que plata hay en la provincia

Con fecha 1 de abril de 2026 Marcelo Rubén De La Torre titular del IDUV formalizó el contrato de locación de servicios perteneciente a Ayelén Zoppi domiciliada en Arturo Jauretche 5390 de la ciudad de Bariloche (RN), como Asesora (Categoría 515 – Grupo I, nivel Dirección Provincial) en Santa Cruz a partir del 01 de abril de 2026 y hasta el 31 de diciembre/26. El documento oficial no detalla el importe monetario en números, solo establece que la retribución es equivalente a una categoría 515 (entre $ 1.700.000,00 y 1.900.000,00) con adicionales, asignaciones familiares y aumentos que obtengan los dependientes del Instituto.

Asimismo con fecha 01/04/2026 (Sello de aforado el 28/05/2026) en el IDUV fue aprobado el Contrato de Locación de Servicios (Enmarcado en Decreto Provincial N° 2996/03) por parte de Marcelo Rubén De La Torre (Presidente del Directorio del IDUV) de Stella Maris Rita Sosa Pardo domiciliada en Ramón Falcón 2367 de la localidad de Flores (Pcia de Bs As) como Asesora Legal (Nivel Dirección Provincial) de ese Instituto a partir del 01/04/2026 al 31 de diciembre/26, pagando el equivalente a la Categoría 515 en la provincia con adicionales, asignaciones familiares y aumentos que obtengan los dependientes del Instituto.

Las contrataciones foráneas del IDUV demuestra que plata hay en la provincia

En todo esto no habría nada extraordinario, excepto que las personas que aquí se referencia como contratadas en cargos de “asesores” del Directorio, no viven en Santa Cruz; es decir, ninguna de ellas asiste a las oficinas del Instituto a cumplir una tarea específica, pero cuando uno indaga en la administración pública provincial, son muchos los organismos y reparticiones que posee el gobierno, inclusive la propia Caja de Servicios Sociales, donde hay personal directivo y asesores que cultivan el home office, como en los mejores tiempos de la pandemia, pero sin pandemia, lo cual inexorablemente nos lleva a preguntarnos si en realidad trabajan o figuran en la nómina de pago, por razones que nadie declara pero que se asemeja a un ñoqui, la figura gastronómica tan difundida en la provincia y que tiene su día cada 29 de cada mes?. (Agencia OPI Santa Cruz)