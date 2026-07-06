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El último parte gubernamental contabiliza 16.740 heridos y 190 estructuras destruidas. Los documentos exponen alteraciones estadísticas respecto a las edificaciones afectadas en comparación con los despachos emitidos a principios de mes.

La administración central de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Gobierno nacional, oficializó este domingo la muerte de 3.342 personas como consecuencia del doble terremoto del pasado 24 de junio. Los expedientes gubernamentales confrontan directamente las métricas previas publicadas por el Ministerio para la Comunicación e Información, órgano que apenas el 3 de julio había documentado 2.645 fallecidos y 12.666 heridos.

Según los registros dominicales, los equipos de emergencia computaron 16.740 lesionados y 6.462 civiles rescatados de los escombros. La logística operativa actual incluye la distribución de 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua; recursos destinados a asistir a 86.794 familias y suministrar atención médica a 23.820 pacientes.

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En paralelo, la infraestructura habitacional refleja un panorama crítico con 17.345 personas sin vivienda y 79 campamentos transitorios habilitados. Conforme a los informes de situación oficiales, el impacto material alcanza a 856 edificios afectados y 190 colapsados, tras soportar el territorio un total de 995 réplicas telúricas.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, brindó el sábado un informe estadístico marcadamente divergente. El funcionario reportó 2.954 muertos, 16.592 heridos, 16.309 ciudadanos despojados de sus hogares y la operatividad de 80 refugios temporales, manteniendo inalterable la métrica de rescates efectivos e identificando 942 temblores secundarios.

A su vez, el volumen del personal de auxilio experimentó modificaciones abruptas en los documentos estatales. Rodríguez contabilizó la participación de 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios; números que el Ejecutivo elevó horas después a 4.088 especialistas extranjeros, 27.482 cooperantes civiles y 29.567 efectivos desplegados.

Los boletines ministeriales del viernes previo detallaron que 86.117 núcleos familiares disponían de asistencia y 15.050 habitantes padecían la pérdida de sus residencias. De acuerdo con el reporte de auditoría de esa fecha, 885 edificaciones presentaban daños y 189 habían cedido ante los 890 movimientos sísmicos anotados hasta ese instante. (Agencia OPI Santa Cruz)