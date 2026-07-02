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(Por: Rubén Lasagno) – Ni bien vi la foto que distribuyó el gobierno, sobre el saludo del gobernador Claudio Vidal al presidente Javier Milei, no pude menos que ponerme a repasar aquellas viejas enseñanzas en la carrera de comunicación social, cuando nos bombardeaban con la interpretación de la imagen, el lenguaje gestual, el análisis connotativo y denotativo de una foto las asimetrías posturales, etc que son parte de una psicología rápida que el periodista y el fotoperiodista y principalmente el editor, debe tener en su memoria de manera permanente y con reflejos bien aceitados, tanto al momento de obturar su cámara como luego, cuando se detiene ante la selección de imágenes obtenida y debe elegir entre todas ellas para ilustrar una portada, una nota o un artículo en una producción digital.

Y acá vale hacer una especial aclaración: no hablo de una imagen retocada por IA ni modificada y/o alterada por medio alguno; se trata de la imagen original tal como se imprime en los píxeles de la cámara y el lector de un artículo puede observar como la historia congelada de un milisegundo en la vida del o los personajes que aparecen en esa foto. Y esa lectura individual es crucial para la efectividad del mensaje.

Y es en ese marco que me llamó poderosamente la atención la brutal lectura que nos entrega esta imagen del gobernador Vidal saludando al presidente Milei, la cual para muchos que no conocen Santa Cruz puede pasar inadvertida, pero para quienes día a día seguimos y analizamos la política provincial, no.

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Si tenemos en cuenta el apremio financiero, las tensiones políticas internas en Santa Cruz, la crisis social (paros, movilizaciones, conflicto con los gremios y el gran problema del paro policial) más las proyecciones que tiene el SER de cara al 2027, se revela alrededor de esta imagen una dinámica de poder muy clara y contundente que no pasa desapercibida para alguien que le gusta hurgar en los gestos humanos y. los discursos efímeros y ocultistas, como yo que tantas veces he analizado y analizaré porque es una tarea que me apasiona.

“Si bwana”

El término “bwana” proviene del idioma suajili donde significa “señor” o “amo”. Se popularizó históricamente durante la época colonial en África y formó parte de la cultura mundial por décadas cuando se utilizaba para indicar obediencia ciega, sumisión o asentimiento sin cuestionamientos de parte de una persona hacia otra.

El fotogarma que voy a tratar de analizar sintetiza en estas dos cortas y seguramente extrañas palabritas para un joven de la generación Z, lo que resume el aspecto connotativo de esa imagen que recorrió el país y explica un momento político de Santa Cruz, con posible repercusión en la provincia del próximo año y medio que resta para las elecciones generales.

La imagen del gobernador Vidal saludando a Javier Milei es la clásica foto que da para la lectura crítica de quien conoce el contexto político que vive, en este caso, nuestra provincia.

Indudablemente no podemos disociar ese contexto a la lectura proxémica y gestual del gobernador que acudió a Nación como tantos otros pares, a buscar auxilio financiero y apoyo político, ante el presidente a quien critica y abraza, según las circunstancias de fortaleza o debilidad (como la actual) por la que transite.

¡Esos gestos que nos condenan!

El primer indicio y tal vez el de mayor connotación lo da el saludo en sí mismo que se denomina “Apretón de guante” y es cuando Vidal usa su mano izquierda para cubrir o tapar la mano de Milei brevemente durante el saludo protocolar, con lo cual el lenguaje gestual lo expone como el intento por forzar un nivel de intimidad, sinceridad o compromiso de Vidal que saluda al saludado Milei.

Este gesto en condiciones tan asimétricas de poder político no es fortuito, refleja un signo de súplica; la retención de la mano como diciendo “Aquí estoy, recuérdame” y refleja el apremio que tiene para que le ayude a resolver problemas, motivo por los cuales acude. En síntesis, Vidal envuelve la mano del presidente porque busca “atar” su atención diciéndole (figuradamente) que el vínculo es vital y urgente.

Esa especie de “reverencia” que hace el gobernador con lo cual invade el espacio personal del presidente, figuradamente demarcado o limitado por la línea de sillas y con un movimiento perceptible donde Vidal baja su centro de gravedad para inclinarse por un segundo, es una gestualidad de sumisión táctica y claramente expresa quién es el que va a pedir y quién es el que tiene la facultad de otorgar.

Luego hay otros aspectos connotativos de la imagen que vienen a complementar esta instantánea que habla por si misma, como es la mirada fija del gobernador en la cara del presidente, donde sin duda busca reciprocidad y obsérvese que a diferencia del presidente que luce sonriente (para todos, no solo para el gobernador santacruceño) la expresión de tensión de Vidal no es de una alegría genuina, genera facciones tensas, expectantes y ansiedad consciente de que debe aprovechar cada milisegundo con el que cuenta, en esa fugaz interacción que le haga ver al jefe de LLA que Santa Cruz está alineado con él.

La imagen en su totalidad, si bien está pensada para mostrarlo al gobernador Vidal haciendo todos los esfuerzos posibles para obtener los auxilios necesarios a fin de transitar la crisis, no ha tenido, de parte de quien la tomó, los cuidados necesarios a la hora de que la misma no produzca lecturas inconvenientes o controversiales que expliquen otra cosa a lo que verdaderamente se pretende. Pero como explicaré más adelante, la culpa no es del fotoperiodista.

Hoy es muy importante usar la tecnología que permite sacar cien fotos sin ningún gasto operativo extra e inclusive se puede ver, revisar, volver a repetir in situ o descartar en el mismo momento, contrariamente a lo que sucedía antes en la era analógica con la película de emulsión, donde el fotógrafo solo podía ver los detalles de la imagen en el fotogarma revelado con los químicos.

Y esto me hace caer en otra parte del proceso que es de post producción: la selección del o las fotos a utilizar por el aparato de comunicación del gobierno para difundir el acto que pretende llevar a la opinión pública.

Preparación y perspicacia

Quiero aclarar que no estoy indicando acá que un jefe de Redacción o de equipo de comunicación deba ser psicólogo ni muchos menos, a la hora de elaborar una pieza de comunicación institucional, pero si debe tener el conocimiento intelectual o empírico de lo que debe hacer con esa pieza de comunicación y para eso está la universidad, cientos de libros, cursos especializados, destacados académicos de la comunicación que han tratado y tratan aspectos fundamentales de la forma de comunicarse entre los humanos sea verbal, no verbal, escrita, oral, gestual, etc; por lo tanto, si un gobierno no tiene en su equipo personas con la suficiente capacidad de reflexión intuitiva y de conocimiento a la hora de comunicar (a pesar de los cuantiosos fondos que eroga), puede pasar esto: que se emita un mensaje contradictorio que termina autosaboteando el mensaje que realmente intenta difundir. Por este motivo en este metier es tan importante la preparación como la perspicacia, esa manera intuitiva de percatarse de las cosas de manera rápida y con la suficiente agudeza visual para descartar o aprobar opciones de composición.

Supongamos un marco teórico donde esté incluida la manipulación del mensaje visual con el propósito de influir en la audiencia.

Si esta foto hubiera sido tomada por Presidencia y el gobierno nacional hubiese tenido la mala intención de menoscabar la imagen del gobernador (cosa que no es así), abrevando en la genuflexión por la necesidad económica-financiera de la provincia, estaríamos ante la foto perfecta.

Esta sola imagen describiría por si misma, toda una realidad política de Santa Cruz.

Pero como es prácticamente un hecho que la imagen fue tomada por uno de los fotógrafos de la gobernación, incluso se puede observar en primerísimo plano y desenfocada la cabeza de un participante del acto, lo que remite a una “imagen sucia” típica del fotoperiodismo que tiene la complejidad de que el fotógrafo pelea por el espacio físico, está claro que acá la imagen denota que hubo un encuadre de oportunidad para capitalizar, por parte del fotógrafo, ese instante irrepetible; por lo tanto, exculpado el fotoperiodista, la responsabilidad es el editor.

La anatomía de la sumisión. Por qué “el apretón de guante” de Vidal a Milei es un ruego de supervivencia política – Foto: Prensa de Gobierno

Por este motivo, fuera del buen sentido de la oportunidad del fotógrafo del gobierno, quien no ha tenido suficiente cuidado es el equipo de comunicación, precisamente, en la selección de la imagen a utilizar, si es que sobre el saludo o la cercanía de Vidal con Milei, existen otras imágenes con las cuales hayan podido sustituir ésta que analizamos.

Vidal debería echar a quien maneja el mensaje institucional-público de su gestión, por cuanto, esta imagen así compuesta, remite a dos mensajes contrapuestos que se anulan mutuamente; es incongruente porque el contenido textual dice una cosa y la imagen dice otra e incurren en un sabotaje argumentativo porque el mensaje que acompaña a una foto siempre sirve de anclaje para “decirle” al lector cómo debe interpretar esas imagen; es un principio semiológico que se estudia como el ABC en la carrera de Comunicación, precisamente por cuando el comunicador necesita de todos esos recursos para comunicar el mensaje y debe saber el editor encargado de esta selección y/o composición de la pieza de comunicación, que el cerebro humano siempre cree en la imagen.(Agencia OPI Santa Cruz)