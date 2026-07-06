SUTEF determinó paro por tiempo indeterminado

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(OPI TdF) – El Congreso Provincial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) definió un paro por tiempo indeterminado para no reiniciar las clases tras el receso invernal en el marco del reclamo por mejoras salariales y laborales.

Así lo confirmó el secretario general Horacio Catena quien durante el Congreso desarrolló un análisis del contexto político, económico y social.

Desde SUTEF indicaron que hay un “profundo desbalance existente entre los indicadores de la macroeconomía, evidenciando el carácter neoliberal del actual gobierno en el que avanza el proceso de concentración de la riqueza de los grupos económicos y milmillonarios, profundizando aún más las desigualdades”.

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La actual gestión del Ministerio de Educación “agudiza su ineficiencia institucional, demostrando una incapacidad para dar respuestas efectivas a demandas elementales de la educación pública fueguina”.

Por amplia mayoría se resolvió “no inicio de clases luego del receso invernal con paro por tiempo indeterminado, expresión de la voluntad colectiva construida democráticamente en cada jardín, escuela y colegio”.

En tanto, durante la semana previa al receso habrá desobligaciones y movilización docente en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

El secretario general de SUTEF afirmó que “la razón nos asiste, tenemos motivos de sobra para parar, tenemos motivos de sobra para enojarnos y tenemos motivos de sobra para decir que no nos vamos a acostumbrar a una vida de pobreza”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)