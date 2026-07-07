El Calafate: trituró pastillas en la bebida de su acompañante

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Pasajeros alertaron sobre la maniobra en la sala VIP de la terminal aeroportuaria. El Juzgado de Instrucción impuso una restricción de acercamiento y notificó a la embajada.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) activaron un operativo de seguridad el último viernes en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Calafate. La intervención ocurrió luego de que distintos pasajeros denunciaran a un turista de nacionalidad estadounidense por triturar medicamentos y volcarlos en la bebida de su acompañante sin su consentimiento.

El incidente se originó en la sala VIP de la terminal aérea. Los testigos observaron la manipulación directa de un blíster por parte del sujeto y alertaron a las fuerzas de seguridad ante el riesgo inminente para la salud de la mujer.

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Los agentes aeroportuarios procedieron a interceptar a la pareja de extranjeros y suspendieron de manera definitiva su proceso de embarque. La requisa del equipaje del individuo arrojó el hallazgo de varias pastillas, catalogadas tras la inspección inicial como medicamentos de estricto uso personal.

El acta labrada por la PSA en el lugar de los hechos constata que los efectivos no incautaron drogas ilegales ni identificaron otros elementos constitutivos de un delito penal flagrante en la aeroestación. Ante la gravedad de los testimonios recabados, los uniformados derivaron las actuaciones de rigor al fuero provincial.

El Juzgado de Instrucción de El Calafate tomó el control formal del expediente y dispuso un paquete de medidas cautelares urgentes. La sede judicial ordenó el traslado inmediato de la turista a un centro médico local para ejecutar peritajes toxicológicos exhaustivos.

Los estudios de laboratorio exigidos por la Justicia buscaron rastrear cualquier sustancia química ajena al organismo de la víctima. Los resultados clínicos finales entregados al magistrado descartaron la existencia de un cuadro de intoxicación y confirmaron un estado de salud sin alteraciones.

En simultáneo, una comitiva de seguridad trasladó al acusado hacia las instalaciones de la Comisaría Primera de El Calafate. El extranjero permaneció demorado bajo custodia en la dependencia policial santacruceña a la espera de las determinaciones del juez de instrucción a cargo del caso.

Las autoridades judiciales le impusieron una restricción de acercamiento de cumplimiento efectivo. Durante su declaración en el expediente, la ciudadana estadounidense detalló que ambos transitaban una profunda crisis sentimental y habían acordado su separación durante el viaje turístico por la Patagonia.

No registraron denuncias formales por episodios de violencia física previa entre los implicados. La Justicia mantuvo las disposiciones preventivas apoyándose exclusivamente en el contexto de la ruptura declarada y en la maniobra documentada dentro de la sala de preembarque.

La pasajera quedó bajo resguardo en El Calafate y reprogramó su itinerario de vuelo para la jornada siguiente. La mujer abandonó la jurisdicción provincial 24 horas después del incidente operativo, sin registrar ningún tipo de contacto con el hombre denunciado.

Una vez confirmada la salida de la turista, el juzgado interviniente levantó la orden de demora que pesaba sobre el individuo. El sujeto recuperó su libertad ambulatoria y abordó una aeronave comercial horas más tarde. Cerraron el expediente con la notificación formal del caso a la representación diplomática de Estados Unidos. (Agencia OPI Santa Cruz)