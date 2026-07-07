Dos bombas caseras explotan junto al hotel de Emmanuel Macron

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El Palacio del Elíseo confirmó que el mandatario europeo abandonó las instalaciones antes de las detonaciones. El incidente reaviva las dudas sobre la estabilidad del nuevo gobierno islámico tras 13 años de guerra civil.

El Ministerio del Interior sirio catalogó como una detonación accidental las explosiones de dos artefactos caseros frente al hotel Four Seasons; no obstante, el violento episodio dejó 18 heridos en el centro de Damasco durante la visita oficial del Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Cuatro de los afectados pertenecen a las fuerzas de seguridad locales. El Palacio del Elíseo aclaró velozmente que el jefe de Estado francés ya no permanecía en la estructura de hospedaje cuando ocurrieron los estallidos.

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A 200 metros de distancia entre sí, los atacantes distribuyeron los explosivos ocultando uno dentro de un automóvil y otro en un contenedor de residuos. La onda expansiva destruyó los cristales del Ministerio de Turismo, ubicado frente al hospedaje, esparciendo metralla y provocando un masivo despliegue policial y sanitario.

Hacia el cierre de 2024, una alianza de corte islamista ascendió al poder en Siria tras derrocar a Bashar al Assad. Esta comitiva liderada por el mandatario europeo representa el primer desembarco oficial de una alta autoridad del bloque occidental después de dicho quiebre político, que busca cerrar 13 años de guerra civil interna.

Ahmed al Sharaa, actual mandatario sirio, recibió al líder galo para proyectar un esquema de cooperación internacional enfocado en la reconstrucción estructural, la consolidación institucional y la pluralidad interna. Las explosiones acontecieron justamente durante el segundo y último tramo del itinerario diplomático, exponiendo la vulnerabilidad de la seguridad en la capital. (Agencia OPI Santa Cruz)