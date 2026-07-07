Comisión de Auxilio evacúa excursionista lesionado en Ojo del Albino

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(OPI TdF) – Un operativo de siete horas demandó soporte aéreo y despliegue terrestre tras la caída de un caminante. El contingente omitió notificar la salida a las autoridades preventivas municipales antes de ascender.

Veinte rescatistas de la Comisión de Auxilio evacuaron el sábado a un individuo de 37 años en el trayecto de la excursión hacia Ojo del Albino, Ushuaia.

Cristian Álvarez, Director de Defensa Civil, diagramó el operativo con la compañía HeliUshuaia para extraer a la víctima. Álvarez registró la caída del hombre dentro de una grieta a las 14:30 horas.

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Tras noventa minutos de vuelo y maniobras, la tripulación depositó al paciente en la base aeroportuaria. Las brigadas terrestres requirieron siete horas para completar el retorno caminando desde la cota alta.

En la pared de hielo, dos especialistas médicos inmovilizaron la pierna lesionada del paciente. Los brigadistas trasladaron al herido mediante camilla hasta una plataforma plana que toleraba el aterrizaje de los patines de la aeronave.

Seis excursionistas adicionales integraban la comitiva que transportaba equipo técnico de alta montaña. El grupo ignoró los protocolos administrativos y omitió informar la travesía a la guardia municipal antes de iniciar el recorrido.

Las tareas de extracción provocaron la pérdida definitiva de mosquetones y chapas de anclaje. El estado absorbe directamente el costo monetario por el empleo del soporte aéreo privado y el daño de los materiales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)