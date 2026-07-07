La Justicia rastrea el origen de dólares filmados por Jésica Cirio

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La investigación judicial sobre el patrimonio del exfuncionario y la modelo registró avances tras las inspecciones oculares. Un video que exhibe dinero en efectivo contradice las declaraciones juradas presentadas y destapa un presunto esquema de lavado de activos.

Daniel Santoro, periodista de investigación, analizó las pruebas de la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense. Las inspecciones judiciales en domicilios de la ciudad de Buenos Aires intentan documentar el origen de los fondos que aparecen en un video casero.

La grabación muestra bolsas plásticas repletas de dinero dentro de un guardarropa. Según Daniel Santoro, las imágenes comprometen el relato de Jésica Cirio, modelo y expareja del exfuncionario. La mujer declaró formalmente ante la Justicia poseer 2 millones de dólares, pero la suma exhibida en efectivo superaría ese monto.

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“El tema, ahora, es ubicarlo en el tiempo y ver si esto es antes del 2023“, indicó Daniel Santoro, periodista de investigación. La mujer filmó los dólares ocultos con su propio teléfono móvil dentro de un departamento ubicado sobre la calle Ortega y Gasset.

Intervención de abogados y denuncias cruzadas

El periodista reportó la existencia de una causa paralela tramitada en el fuero federal ordinario. Ese expediente investiga presuntas extorsiones fundamentadas en la tenencia del registro audiovisual. Los letrados Fernando Burlando y Rodolfo Baqué participaron en distintas fases del conflicto legal.

Un archivo de audio obtenido por el periodista Diego Suárez registró declaraciones de Elías Piccirillo, actual esposo de la modelo tras su casamiento en 2024. En esa intervención, el hombre admitió haber pagado 500.000 dólares ocultos dentro de una caja de zapatos.

La conexión financiera y el volumen inmobiliario

Las pesquisas involucran a Ariel Heber Russo, operador financiero enjuiciado actualmente en el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata. La Justicia lo procesó por asociación ilícita tributaria y lavado de activos. El imputado mantuvo una relación sentimental con Priscila Ferrante, sobrina de la modelo.

El fiscal federal Sergio Mola solicitó incorporar a Russo al expediente principal. Según testimonios recolectados en la investigación, empresarios denunciaron maniobras extorsivas ejecutadas desde la Municipalidad de Lomas de Zamora para direccionar licitaciones públicas.

La estructura bajo escrutinio judicial acumula un total de 70 propiedades, vehículos y 2 departamentos radicados en Miami. El exintendente bonaerense carece de ingresos privados verificables, ya que registró aportes laborales exclusivamente dentro del Estado.

El caso contra el exintendente inició tras la difusión de fotografías a bordo de un yate en el mar Mediterráneo. Esas imágenes provocaron su salida del gobierno provincial y activaron denuncias penales por enriquecimiento ilícito.

La justicia ordenó posteriormente el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todos los imputados. Las medidas cautelares incluyeron embargos e inhibiciones generales de bienes para resguardar los activos mientras avanza la instrucción penal. (Agencia OPI Santa Cruz)