El Vaticano confirma una operación al papa León XIV

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La Santa Sede ratificó una hospitalización de siete días para el pontífice tras detectarse una lesión de tres milímetros, mientras sostiene sin cancelaciones la agenda diplomática programada para noviembre en Sudamérica.

El papa León XIV, de 71 años, afrontará una intervención quirúrgica este martes en la Ciudad del Vaticano para extirpar un nódulo de tres milímetros de diámetro localizado en uno de sus pulmones, según anunció la máxima autoridad católica al concluir el rezo del Ángelus.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó el procedimiento médico y precisó que el pontífice permanecerá internado aproximadamente siete días para completar su posoperatorio. La administración vaticana eludió publicar precisiones sobre la técnica quirúrgica aplicada, la ubicación anatómica exacta de la formación o la sospecha de malignidad, limitando el reporte oficial a una indicación derivada de controles clínicos recientes practicados al obispo de Roma.

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La neumonóloga Ana María Putruele, ex jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que la determinación del riesgo clínico depende del tamaño, la densidad, los bordes y la evolución comparativa de la lesión respecto de estudios previos. La especialista argentina advirtió además reparos técnicos sobre la viabilidad de extirpar de forma directa una formación de tres milímetros debido a su reducida dimensión, aunque subrayó que el pronóstico general de estructuras pequeñas suele ser favorable a la espera del análisis patológico definitivo.

En el plano diplomático, la secretaría de Estado vaticana ratificó el itinerario de la gira apostólica por Sudamérica pautada entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. El programa oficial establece el desembarco del pontífice en Uruguay, su posterior ingreso a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y el cierre del recorrido bilateral en Perú.

Durante la escala en territorio argentino, la agenda institucional incluye una audiencia con el presidente Javier Milei, la celebración de una misa en Luján y compromisos pastorales federales. Las autoridades de la Santa Sede no introdujeron alteraciones en el cronograma internacional, supeditando el cumplimiento de los traslados a la respuesta clínica del mandatario eclesiástico durante la internación inmediata. (Agencia OPI Santa Cruz)