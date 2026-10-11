La empresa Pecom paralizó siete pozos por robo de cables

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(OPI Chubut) – La interrupción energética en la Subestación CH-93 derivó de la sustracción de conductores de cobre y replica un episodio previo en Bella Vista Sur, donde el desmonte de trescientos metros afectó la extracción hidrocarburífera.

La operadora Pecom formalizó una denuncia tras la paralización de siete pozos petroleros en inmediaciones de Comodoro Rivadavia, provocada por la sustracción de 150 metros de cables de cobre durante la madrugada del sábado.

El corte de suministro eléctrico tuvo lugar en la Subestación CH-93, un nodo correspondiente a la Línea 9 de Campo 11. La salida de servicio de ese tendido inmovilizó de forma inmediata la extracción en las siete unidades productivas enlazadas a dicho circuito de distribución.

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Durante la inspección de la traza, el personal técnico de la compañía constató la sustracción de “aproximadamente 150 metros de cableado en cercanías de CH-5”, material desmantelado por autores desconocidos para apoderarse del metal conductor.

Este hecho se sumó al antecedente reportado días atrás en Bella Vista Sur, locación en la que delincuentes sustrajeron otros 300 metros de cableado eléctrico, lo que también había forzado la interrupción de la actividad en pozos petroleros del área. (Agencia OPI Chubut)