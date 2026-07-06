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Las operaciones bélicas combinadas abarcan tres fases tácticas e incluyen el uso de armamento real. La Cancillería china admitió la prueba armamentística submarina, exigiendo a las naciones vecinas evitar interpretaciones alarmistas del despliegue.

La exhibición de fuego real consolida la alianza militar euroasiática. China y Rusia inauguraron el ejercicio bélico Mar Conjunto-2026 tras establecer un comando conjunto que fusiona las fuerzas de tarea de ambos países en la base naval de Qingdao, localizada en la provincia de Shandong, al este de China.

Durante el domingo, las autoridades clausuraron la etapa inicial de concentración de fuerzas mediante una ceremonia de apertura. Los comandos ejecutaron ejercicios de coordinación de mando y táctica, avanzando luego hacia la planificación en puerto tras debatir exhaustivamente los temas clave de las operaciones de altamar.

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Sobre el área marítima, los buques de guerra navegarán pronto hacia aguas cercanas a Qingdao para implementar el paso siguiente. La estrategia bélica someterá a las tripulaciones a entrenamientos exhaustivos estructurados bajo cuatro ejes operativos:

Reconocimiento conjunto.

Defensa antiaérea.

Defensa antimisiles.

Uso de armamento real.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, confirmó este lunes el disparo de un misil estratégico efectuado horas antes por un submarino de la Armada nacional. La funcionaria diplomática justificó el lanzamiento como una maniobra de rutina anidada en el entrenamiento militar anual del país.

Anticipando protestas externas, el gobierno asiático notificó previamente la trayectoria del proyectil a los países pertinentes. La portavoz argumentó que las acciones armamentísticas cumplen el derecho internacional y la práctica internacional. “Se espera que los países pertinentes no sobredimensionen el tema“, exigió la diplomática estatal. (Agencia OPI Santa Cruz)