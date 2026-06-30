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(Por: Rubén Lasagno) – La falta de consenso para aprobar el endeudamiento en dólares que busca el gobernador Claudio Vidal, lo ha arrastrado a la desesperación, al punto de que de la encerrona política en la que se encuentra lo ha hecho derrapar públicamente con una reciente “entrevista” en un medio pautado donde sin filtros ni asesoramiento, el gobernador salió a amenazar a los intendentes de la cuenca carbonífera y acusó de manera general a jefes comunales (sin dar nombres) que lo extorsionaron con fondos a cambio de “las manos” para la aprobación del proyecto, lo cual hace caer al mandatario en un flagrante delito ya que no ha realizado la denuncia penal. Ante este panorama, sus posibilidades son: que sea un encubridor (por no denunciarlo penalmente) o un mentiroso (por no decir la verdad).

Dentro de ese marco de desesperación y de acuerdo a las fuentes de OPI Santa Cruz en la legislatura provincial, el gobierno estaría manejando un par de alternativas para vencer la voluntad negativa de la oposición parlamentaria y de algunos diputados indecisos que más adelante vamos analizar nombre por nombre.

Cuanto menos, más

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Una teoría sobre la estrategia que estaría incubando el vidalismo con ayuda de sus colaboradores políticos de Encuentro Ciudadano y el Radicalismo residual, es llamar a una sesión extraordinaria en pleno receso invernal, cuando la mayoría de los diputados contrarios al endeudamiento, estarían fuera de la provincia y reglamentariamente el llamado al hacer 24 horas antes, no permitiría que muchos llegaran a tiempo.

“Yo les digo a los diputados de la oposición que si piensan irse de vacaciones no pasen de Güer Aike”, dijo la fuente de esta Agencia “Lo que tiene pensado el gobierno es hacer un llamado a sesión extraordinaria en plena vacaciones de invierno con este tema del endeudamiento y manteniendo su tropa en condiciones de votar, aprovechar las ausencia de los votos negativos para establecer la mayoría necesaria de los 2/3 y aprobar el proyecto a espaldas de todos, porque a Vidal solo le importa la guita, no las formas”, dijo categóricamente nuestra fuente en la Cámara de Diputados, donde, confió, que ya se planifica esta estrategia como salida a una de las opciones más concretas para cambiar el panorama negativo que existe y que el gobierno no puede revertir.

“Hay que ver, en este caso, quien va a quedar y quien va salir de vacaciones haciéndose el distraído, porque todos los diputados saben de esto – aclaró la fuente – y de esta manera algunos “opositores” que no están tan en desacuerdo vaya a saber por cuantos millones de razones, piensan que sería una forma de “zafar del compromiso” de no quedar pegados, pero no saben que en estas circunstancias donde toda la gente tiene la mirada puesta en la Cámara, solo van a empañar su futuro político y no van a poder caminar por la calle”, señaló el infidente que conoce al detalle lo que se discute y habla en los rincones de la Legislatura y del Gobierno.

La otra estrategia del gobierno es empezar a bajar el monto del proyecto y de los 600 millones de dólares recalcular que con 400 millones de dólares podrían encarar las obras más importantes que tienen en carpeta, como por ejemplo el anillado Gregores-San Julián-Piedra Buena. Además haría hincapié en la difusión de los fondos para terminar la usina 240 Mw y los fondos que aplicarían al puerto de Punta Quilla, obra que ya está realizada y oportunamente la propia diputada por el pueblo de Puerto Santa Cruz lo cuestionó ante el Ministro de Economía.

El apriete con consecuencias

La supuesta “entrevista” al gobernador, se revela como una operación de prensa con solo escuchar como “el entrevistador” como le da pie a la respuesta de Vidal, adecuando un marco argumental que le deja el camino allanado al mandatario para que amplíe conceptos que ya son advertidos antes de que los detalle. Cero repreguntas ni dudas ni cuestionamientos.

En ese marco Claudio Vidal dijo “Hay intendentes de la oposición que me han pedido dinero para que salga esta ley” y alegó que eso sucede porque el Tribunal de Cuentas nunca cumplió sus funciones y ahora tienen temor. Esto que dijo Vidal, lejos de “meter presión” a los intendentes, los enojó. Los jefes comunales de Río Turbio y 28 de Noviembre salieron por FM News a desmentir a Vidal, señalando que sus administraciones son auditadas por el TC y no existen irregularidades en sus gestiones, como insinuó el Ejecutivo.

El Gobernador Claudio Vidal en la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados –

Los dos diputados de la cuenca que representan al intendente de Río Turbio Darío Menna son Carlos Godoy (UxP) y Karina Nieto (UxP). Godoy está descartado que vote en favor del proyecto y Nieto mantiene una posición dura contra el endeudamiento pero con alguna modificación del proyecto y si la toma de deuda aliviara la situación financiera del municipio, podría reconsiderar su posición.

Aldo Aravena intendente de 28 de Noviembre tiene como legisladora a Lorena Ponce (UxP) quien hasta el momento se ha negado a votar el endeudamiento.

Ambos intendente han sido atacados desde el gobierno por no adherir al endeudamiento y particularmente son parte de los intendentes que el gobernador acusó, junto con Pablo Grasso (UxP) y Javier Belloni (UxP), de extorsionarlo de dar las manos a cambio de fondos públicos.

Los otros diputados

Sacando los diez diputados del kirchnerismo más el diputado Carlos Alegría (UxP) y Daniel Peralta con bloques propios, el resto son partícipes necesarios del gobierno; algunos muy definidos y otros en duda.

Por este motivo el apriete del gobierno va directamente a los intendentes díscolos o mas necesitados. En el caso del intendente de Puerto Deseado Juan Martínez, su posición ha sido la de no estar totalmente de acuerdo, pero tampoco ha mostrado una postura irreductible.

De los cuatro intendentes enfrentados con el gobierno por el endeudamiento, Javier Belloni de El Calafate no quiere saber nada con el empréstito ni en dólares ni en pesos; Darío Menna es el más comprometido financieramente y hay dudas y Aravena tiene algo “más de aire” económico, pero las últimas declaraciones de Vidal los deja a ambos en un lugar difícil de apoyar una medida donde fueron acusados de extorsionar económicamente al propio gobernador y ahora si ellos dan el visto bueno van a quedar como que dicha extorsión les dio resultado.

En una situación similar está Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos que no quiere darle el voto al gobierno, pero especula cuál puede ser el beneficio financiero que obtenga, en caso de acceder a brindarle “las manos”. Igualmente en el caso de Grasso, debería “convencer” a los diputados Eloy Echazú, Carlos Santi, José Bodlovic, Rocío García y Agustina Mora (todos UxP),lo cual sería una empresa bastante difícil.

Al diputado por la CC-ARI Pedro Muñoz, dentro del oficialismo lo tienen como “una pieza a convencer”, sin embargo, ante la opinión pública, el legislador si bien no negó su decisión, dejó todo supeditado a un análisis y revisión detallada y minuciosa de los términos, los planes de inversión, los controles y. las necesidades reales del gobierno más la seguridad de que los fondos no irán a gastos comunes u otros objetivos no confesados, cosa que es bastante difícil de comprobar, excepto, cuando el hecho esté consumado.

De los otros diputados se conoce que, al menos hasta el viernes último Pedro Boffi (UCR), estaba en desacuerdo de votar la moción del endeudamiento pero dentro de la Cámara aseguran que aunque se lo escuche decir lo contrario, en privado las fuentes aseguran que su voto es positivo.

Por su parte el diputado por el Pueblo de Las Heras, Javier Jara (Moveré), podría haber sido contabilizado por el gobierno como un voto asegurado, pero la mala relación que tiene en este momento el senador José Carambia con Vidal, lo pone como un voto negativo a las aspiraciones oficiales de conseguir sus manos.

Finalmente y luego de recoger opiniones y datos concretos de los posicionamientos políticos de los diputados dentro del ámbito de la legislatura provincial, podemos concluir que si bien hay una parte de los diputados que tienen una posición dura y decidida de no darle las manos al gobernador, existen dudas sobre algunos que no se han mostrado convencidos de que el endeudamiento no sea la salida que Santa Cruz necesita.

De la vereda de enfrente aluden que algunos diputados usan la excusa de “la duda razonable” para elevar el precio de su voto. Todo esto, estaría en relación de las necesidades financieras que tienen los municipios a los cuales el Gobernador presiona para que manden a votar a sus legisladores pero a su vez acusa de extorsionarlo, lo cual, lejos de ser una presión para los intendentes, logra el efecto contrario por lo que mencionamos anteriormente ¿Cómo se verían los intendentes de la cuenca, por ejemplo, aceptando votar el endeudamiento ahora que Vidal los dejó expuestos públicamente con el tema de “la Banelco”, sin que alguien llegue a pensar que cambiaron su voto, porque prosperó la supuesta “extorsión” que denunció el gobernador? (Agencia OPI Santa Cruz)