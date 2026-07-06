Chubut exhibe sus desarrollos productivos en Caminos y Sabores

Del 9 al 12 de julio la provincia presentará manufacturas regionales a través de veinte stands. La estrategia de posicionamiento incluye recorridos de realidad virtual y pasaportes de descuentos digitales para incentivar la demanda.

El Gobierno del Chubut, mediante el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participará de la Feria Caminos y Sabores en el Complejo Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra federal celebra su vigésimo aniversario entre el 9 y el 12 de julio, donde la delegación exhibirá 20 proyectos productivos amparados bajo el sello “Origen Chubut”.

La comitiva integra emprendedores de Puerto Madryn, Rawson, Lago Puelo, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Epuyén, Las Golondrinas y El Hoyo. Los visitantes accederán a manufacturas locales que abarcan lana merino, cerámica, gin, sal marina, conservas y blends de té.

Para diversificar los soportes de promoción, el equipo técnico instaló dispositivos de realidad virtual en el stand central. El sistema permite realizar un recorrido inmersivo por las instalaciones de “La Trochita”, mostrando los talleres y el Museo Ferroviario radicado en El Maitén.

El Ente Comodoro Turismo participa del evento integrando sus propuestas a la iniciativa Vinos y Sabores del Chubut. Simultáneamente, los promotores operan el Pasaporte Turístico, una plataforma móvil que unifica descuentos directos ofrecidos por los prestadores privados del territorio.

El organigrama ferial incluye presentaciones de cocina en vivo dentro del Espacio P5 para exhibir el procesamiento de las materias primas patagónicas:

Viernes 10 de julio a las 16 horas : Demostración culinaria a cargo del chef Enzo Mayorga .

a las : Demostración culinaria a cargo del chef . Sábado 11 de julio a las 15 horas: Segunda exposición basada en ingredientes provinciales.

La exposición comercial transcurre de forma simultánea a la apertura de los principales centros de esquí del sur del país. Los equipos provinciales mantendrán los mostradores operativos hasta la tarde del domingo para cerrar el registro de visitantes y consultas efectivizadas. (Agencia OPI Chubut)