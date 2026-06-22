Turismo

Fin a ocho años de prórrogas en Puerto Pirámides

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(OPI Chubut) – La Licitación Pública N° 02/26-EC define las seis concesiones exclusivas por 15 temporadas consecutivas, que regularizarán una actividad económica clave para el corredor turístico de toda la costa patagónica.

El Ministerio de Economía de Chubut ejecutó la apertura de sobres para otorgar los permisos del Servicio de Transporte Náutico de Personas para el Avistaje de Ballenas en Puerto Pirámides, rompiendo un esquema de precarización legal que arrastraba ocho años de prórrogas sistemáticas.

La escribana de Gobierno, Soledad Ibáñez González, fiscalizó el acto administrativo donde siete corporaciones empresariales presentaron sus ofertas para explotar el recurso faunístico del Golfo Nuevo. La última licitación formal data del año 2008, exponiendo la parálisis regulatoria que rigió sobre el sector más rentable del turismo provincial.

Los registros contables de la Mesa de Entradas confirman las firmas que presentaron propuestas para la adjudicación:

  • Whales Argentina S.R.L. y BKB S.A.
  • Cruceros ecológicos S.A.S. y Peke Sosa Turismo de Aventura S.R.L.
  • Jorge Schmid S.A., Hydro Sport S.A. y Southern Spirit S.A.

El pliego oficial restringe el negocio a seis permisos definitivos, lo que dejará afuera a uno de los oferentes actuales tras el análisis de la comisión de preadjudicación. Este esquema de explotación comercial estipula un contrato de 15 años de duración, abarcando estrictamente el período anual entre el 15 de junio y el 15 de diciembre.

La gestión del gobernador Ignacio Torres postergó el inicio efectivo de las operaciones de los ganadores hasta la temporada 2027. El control del espacio marítimo compartido con la vecina provincia de Santa Cruz añade presión al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, encargado de auditar la solvencia técnica de los buques. (Agencia OPI Chubut)

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