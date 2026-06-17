Alistan la infraestructura de Punta Tombo para recibir cruceros

(OPI Chubut) – El encuentro reunió a especialistas del sector para evaluar el impacto del arribo de buques internacionales y proyectar las mejoras edilicias que se ejecutan durante los meses de baja afluencia de visitantes.

La subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, encabezó ayer una jornada de actualización operativa para 60 profesionales en la reserva Punta Tombo, provincia de Chubut. El Ministerio de Turismo provincial y el Ente Trelew Turismo organizaron la actividad para evaluar estadísticamente el balance de la temporada pasada e instruir sobre las normativas vigentes a quienes operan directamente con los pasajeros.

Durante el recorrido por el Centro de Interpretación, los funcionarios presentaron los trabajos de infraestructura que la cartera ejecuta actualmente. La comitiva inspeccionó el sendero principal para verificar el estado de las instalaciones de uso público y diagramar el flujo de tránsito peatonal.

El equipo técnico provincial, integrado por el gerente operativo Fernando Roca y el director de Logística Bruno De villa, desglosó los siguientes lineamientos de gestión:

Evaluación de la carga de visitantes durante los días de amarre de cruceros internacionales.

Actualización de pautas ambientales que imparten los guías.

Planificación de obras menores a desarrollarse en la actual temporada baja.

Frente a las consultas del sector privado, la directora de Calidad y Servicios Turísticos, Daniela Rodríguez Paulet, coordinó un esquema de trabajo junto a los guardafaunas locales para estandarizar el mensaje que reciben los contingentes. La premisa estatal exige un control estricto de las normas de distanciamiento frente a la fauna.

Para las próximas semanas, la administración provincial prevé sistematizar las propuestas recabadas en la jornada para incluirlas en el próximo protocolo de intervención. El mes entrante culminarán las obras de mantenimiento preventivo en las pasarelas antes de la reapertura de la reserva. (Agencia OPI Chubut)