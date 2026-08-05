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Las diócesis de la Patagonia emitieron un duro comunicado en “defensa del bien común” donde advirtien sobre el impacto del negocio inmobiliario y la concentración de tierras en la soberanía nacional.

En un documento de los equipos de Pastoral Social de la Región Patagonia-Comahue manifestaron su profunda preocupación y rechazo ante el reciente proyecto de ley que busca declarar la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada.

Denunciaron que la normativa contradice la Doctrina Social de la Iglesia y atenta contra el “destino universal de los bienes”, según reza el texto del comunicado respaldado por las diócesis de Alto Valle, Viedma, Neuquén, Río Gallegos, Rawson y San Carlos de Bariloche.

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La postura crítica de la Iglesia Católica se fundamenta en la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV.

Allí ponen énfasis en la realidad territorial de la Patagonia, señalándola como un espacio habitado por pueblos originarios y comunidades que buscan la justicia social.

Además, criticaron la concentración y la apropiación por compra de tierras “en manos de unos pocos (sean argentinos/as o extranjeros/as), haciendo de esto un pingüe negocio inmobiliario y de los bienes que en ellas se encuentren (agua, minería, gas, bosques, etc.) contradice la enseñanza evangélica y la tradición de la Iglesia, que nos llama a cuidar la casa común y a garantizar que cada persona tenga acceso a los bienes necesarios para una vida digna”.

En el documento sostienen el rechazo a “toda legislación que absolutice la propiedad privada y desconozca su función social” y llaman “a las autoridades y a la sociedad a promover políticas que aseguren el acceso equitativo a la tierra y al trabajo”.

A su vez, invitan a las comunidades de la Patagonia y del país a “defender el principio del bien común como fundamento de la paz social y de la justicia, como defensa del territorio y la soberanía nacional” y destacan que “nos sumamos a todas acciones que se hagan para tomar conciencia, llamar la atención y lograr que la ley no sea aprobada”. (Agencia OPI Santa Cruz)