Sofía Clerici pide su sobreseimiento en la causa de Insaurralde

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La defensa de la modelo esgrimió violencia de género y discriminación por su labor como acompañante. Mientras ella busca despegarse, la fiscalía avanza sobre el círculo íntimo del exjefe de Gabinete bonaerense.

Sofía Clerici solicitó su sobreseimiento definitivo en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La defensa de la modelo presentó el escrito ante la Justicia Federal tras conocerse los resultados del peritaje contable sobre los bienes de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

Se determinó que no existen registros de transferencias de fondos desde el patrimonio del dirigente político hacia las cuentas de la acompañante. El análisis técnico derribó la principal hipótesis que vinculaba a la mujer con el dinero espurio detectado tras el escandaloso viaje a Marbella ocurrido en 2023.

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El abogado defensor, Martín Larralde, basó el requerimiento en el punto 77 del informe pericial. Dicho apartado confirma la inexistencia de pagos por 569.911 dólares, la cifra exacta que los investigadores rastreaban como presunto pago por los servicios durante la estadía en el Mediterráneo y que tampoco justificaba los objetos de lujo secuestrados.

La estrategia de la victimización profesional

El letrado patrocinante construyó una argumentación basada en tratados internacionales para forzar la salida de su clienta del expediente judicial. Según el escrito presentado, el único elemento que sostiene la acusación es el rol confeso de la modelo durante el viaje por Europa. La defensa tipificó esta situación como una persecución moral que ignora las pruebas materiales recolectadas durante los últimos meses de instrucción.

La estrategia apunta directamente contra el criterio de los fiscales.

Larralde acusó a los investigadores de transgredir la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Argumentó que el encuadre penal castiga a su defendida exclusivamente por su trabajo.

“El núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional. El único motivo resulta ser su calidad de mujer“, afirmó Martín Larralde, abogado de Sofía Clerici.

El cerco judicial sobre el clan Insaurralde

Mientras la modelo allana su camino hacia el sobreseimiento, la situación procesal del exintendente de Lomas de Zamora y su entorno se agrava. El fiscal federal Sergio Mola y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, redireccionaron la pesquisa patrimonial hacia los familiares directos del dirigente peronista.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal exigieron las indagatorias de Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde, hijos del principal acusado.

El requerimiento judicial también alcanzó a supuestos testaferros y operadores del esquema. La Justicia solicitó interrogar a Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez, quienes deberán justificar sus movimientos contables y la procedencia de los fondos vinculados a la estructura económica del exfuncionario. (Agencia OPI Santa Cruz)