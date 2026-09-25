Estatales fueguinos cobran piso de un millón de pesos

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(OPI TdF) – El entendimiento paritario incluye una suba en el adicional por antigüedad y habilita la adhesión de organismos descentralizados con tope del 3% en su masa salarial antes de la revisión fijada para noviembre.

Un piso salarial garantizado de $1.000.000 percibirán desde septiembre los empleados de la administración pública de Tierra del Fuego sin título secundario, tras el acuerdo salarial rubricado entre el gobernador Gustavo Melella y los representantes de los gremios estatales ATE, UPCN y ATSA. Quienes acrediten el nivel secundario completo accederán a un piso remunerativo de $1.050.000.

El esquema convenido incorpora un aumento del 3% en el salario básico correspondiente a septiembre de 2026, cálculo liquidado sobre los valores vigentes al mes de agosto. La mesa de negociación elevó además el adicional por antigüedad para el escalafón estatal, que pasó del 2,25% al 2,35%.

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El Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego formalizó la homologación del acta paritaria celebrada el 17 de septiembre de 2026 mediante la Resolución N° 070/2026, dictada por la Secretaría de Trabajo y difundida a través de su publicación en el Boletín Oficial. La normativa ratifica las pautas fijadas para el personal de la administración centralizada provincial.

La administración ejecutiva extendió la convocatoria hacia los entes autárquicos y descentralizados fueguinos para que adopten idénticas escalas, bajo la restricción presupuestaria de no superar el margen del 3% de su masa de haberes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)