El comercio busca definir políticas en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El encuentro empresarial Líderes del Fin del Mundo convocará al gobernador Gustavo Melella, al intendente Walter Vuoto y a analistas económicos para proyectar medidas conjuntas en el sector productivo local.

La Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia organiza la primera edición del encuentro Líderes del Fin del Mundo en la ciudad de Ushuaia. La convocatoria reúne a directivos del sector privado con autoridades de la administración provincial y de los municipios para evaluar el rumbo económico local y consensuar acuerdos estratégicos.

El presidente de la entidad organizadora, Juan Daniel González, confirmó que la actividad se desarrollará el 15 de octubre en las instalaciones del Hotel Las Hayas. La iniciativa pretende establecer un canal de articulación permanente dentro de la agenda fueguina, orientado a incorporar a diversos sectores de la región en discusiones vinculadas a la actividad económica.

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González declaró que “la intención es convocar a diferentes actores y definir algunas políticas económicas que nos permitan trabajar en conjunto”. El directivo ratificó la participación del gobernador Gustavo Melella y del intendente Walter Vuoto durante la apertura institucional de la jornada. (Agencia OPI Tierra del Fuego)