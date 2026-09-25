El gobierno de Chubut incorporó 80 enfermeros en hospitales

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(OPI Chubut) – El plan estatal cubrió vacantes en centros asistenciales urbanos durante un trimestre y mantiene abierto el concurso técnico destinado a cubrir servicios asistenciales en tres localidades de la meseta central.

El Gobierno de la Provincia del Chubut formalizó el ingreso de 80 profesionales de enfermería a la red sanitaria provincial tras completar un período de designaciones desarrollado a lo largo de un trimestre.

Las designaciones alcanzaron a hospitales cabecera y Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en el territorio provincial, orientadas a elevar la cobertura operativa directa frente a la demanda asistencial pública.

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Desde la Secretaría de Salud de Chubut afirmaron que “esta política de fortalecimiento del recurso humano en enfermería en hospitales y centros de salud contribuye a mejorar la accesibilidad, la calidad de atención y la capacidad de respuesta de los servicios de salud para toda la población chubutense”. El reporte oficial omitió precisar los números de expedientes administrativos y el régimen de revista asignado a la nueva dotación.

El área sanitaria mantiene activo el concurso de antecedentes para incorporar personal en los Hospitales Rurales de Dolavon, Paso de Indios y Las Plumas, con altas operativas estipuladas para el 1º de octubre. (Agencia OPI Chubut)