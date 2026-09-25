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La Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC) se sumó a las críticas por la decisión del gobernador Claudio Vidal de permitir, de manera excepcional, una operación con capitales extranjeros dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras deciden el futuro de nuestra región desde un escritorio”, afirmó la entidad en un comunicado sobre la excepción de permitir la venta de la Fracción G, Matrícula 186 de la Península de Magallanes que está en manos de la empresa Lacustre del Sud S.A. hacia la subsidiaria ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada a ASB Hospitality, para desarrollar el denominado Master Plan Ecocentro.

Así lo permitió el Poder Ejecutivo a través del Decreto 915/26 que exceptúa “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción vigente en la ley 2.316 y su modificatoria 2.662.

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Desde la asociación empresaria señalaron que “mientras El Calafate pelea por sostener ocupación, estadía y márgenes básicos de rentabilidad, se anuncia el desembarco de un nuevo gigante hotelero en un territorio ambientalmente sensible”.

“Si tenemos dificultades para llenar las camas que ya existen, la solución debe ser construir muchas más”, señala irónicamente el comunicado y piden que haya información sobre la cantidad de unidades y camas proyectadas, junto con un estudio que permita determinar el impacto que podrían tener sobre la oferta turística actual.

ACATEC le pidió al Consejo Agrario Provincial a fines de junio que brinde información detallada sobre el emprendimiento hotelero. También solicita conocer la Declaración de Impacto Ambiental, el dictamen técnico ambiental y el Plan de Manejo aplicable.

“La Península de Magallanes no es un terreno baldío. Es un territorio estratégico, ambientalmente sensible y parte esencial del patrimonio natural que sostiene nuestro destino turístico”, afirmó al tiempo que argumentaron que “no estamos en contra de la inversión. Estamos a favor de que la inversión tenga sentido para el destino”. (Agencia OPI Santa Cruz)