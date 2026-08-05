Santa Cruz incrementa el volumen de las exportaciones

- Publicidad -

Durante el primer semestre de 2026, Santa Cruz registró exportaciones por un total de USD 2.150 millones. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 86,2% respecto al mismo período de 2025, consolidando a la provincia como el segundo mayor exportador de la región patagónica, solo por detrás de Neuquén (USD 4.283 millones).

Según datos del INDEC, Santa Cruz superó a Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, aportando casi una cuarta parte del total regional de USD 8.783 millones.

El motor del crecimiento exportador fue el sector minero con explotaciones en el Macizo del Deseado, cuyas ventas al exterior prácticamente se duplicaron al pasar de USD 954 millones en el primer semestre de 2025 a USD 1.895 millones en la primera mitad de 2026.

- Publicidad -

Tres de cada cuatro dólares exportados correspondieron a manufacturas de origen industrial (principalmente oro en bruto, que representó el 85% del bloque, y plata con el 14,9%).

Los principales destinos internacionales de estos metales preciosos extraídos de yacimientos como Cerro Negro, Cerro Vanguardia y Cerro Moro fueron a Suiza, Estados Unidos y Canadá. El resto de los ingresos provinciales semestrales se dividió entre productos primarios (USD 393 millones), combustibles y energía (USD 82 millones) y manufacturas de origen agropecuario (USD 57 millones). (Agencia OPI Santa Cruz)