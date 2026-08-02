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Gobernador ¿Trajo la malla?

El Gobernador de la provincia Claudio Vidal tiene la costumbre de asimilarse como un “igual” ante de terminadas situaciones en inauguraciones, lanzamiento de planes de obras, visita al campo, inicio de obras en las escuelas y hasta en fiestas populares donde lo vimos fotografiarse sirviendo empanadas.

Cuando el mandatario provincial se pone un mameluco, sostiene una herramienta de trabajo o sirve comida, no está intentando resolver el problema logístico de pintar una escuela o alimentar a un grupo; está construyendo un mensaje simbólico muy específico. Es una táctica clásica de comunicación política y electoral que los manuales de sociología definen como empatía performativa o retórica visual de proximidad.

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El objetivo principal de esta estrategia es borrar visualmente la asimetría de poder que existe entre el gobernante y el ciudadano. La política tradicional se basa en la jerarquía y el despacho (el saco, la corbata, el escritorio). Al adoptar la vestimenta y mimetizarse con el trabajador (el mameluco, el barco pesquero, el rodillo de pintor o andando a caballo en el campo), el protagonista de este artilugio populista envía el mensaje: “No estoy por encima de ustedes; soy uno de ustedes“.

En el caso específico de Vidal, esta gestualidad se ancla fuertemente en el origen sindical petrolero que lo precede. Utiliza la estética del trabajo manual porque es el capital político que lo llevó al poder; legitima su autoridad no desde la burocracia estatal, sino desde la “cultura del esfuerzo físico“. Hasta aquí el análisis de la estrategia populista que usa el gobernador que suele ser más risible que exitosa.

Pero toda esta introducción es para preguntarle a Claudio Vidal, tan afecto a identificarse con la actividad que promociona el gobierno, si hoy que se inicia la Winter Swimming World Cup 2026 (Copa Mundial de Natación de Invierno) en El Calafate, ya preparó la malla?.

Porque si no lo vemos entrando al agua en la piscina flotante del Lago Argentino, vamos a creer que en realidad todo lo anterior lo hizo porque es el maestro de la simulación, la impostura y las prácticas populistas más descaradas que un gobernador haya puesto en práctica en Santa Cruz donde la “puesta en escena” de este “acting de campaña” contrasta violentamente con los datos fácticos de la gestión.

Cuando te fundís, tenés que salir a pedir plata…o afiliados

El partido provincial Encuentro Ciudadano renovó autoridades que ya fueron reconocidas por la justicia, pero en la pieza de comunicación del partido hacen un llamado “URGENTE” (textual en mayúscula, que simbólicamente significa un grito) a la ciudadanía porque necesitan 15 afiliados para completar la presentación del requisito legal-electoral en Santa Cruz.

Ya lo dije hace 20 años, lo he repetido en otras oportunidades y ahora lo quiero reflotar para explicar por qué ese espacio que nació libre y distinto, hoy no atrae a la sociedad como expectativa de cambio.

Cuando un partido como EC que cimentó su identidad en la “pureza” institucional y la “anticorrupción”, decide aliarse con un espacio como el SER, cuya matriz de conducción es sindical, verticalista, con un origen metodológico e histórico ligado al mismo esquema de poder que EC combatía (el kirchnerismo), el contrato de lectura con su electorado se rompe de forma irreversible.

Por esto y no por otra cosa, a Encuentro Ciudadano le cuesta hoy encontrar la exigua cifra de 15 afiliaciones en la provincia de Santa Cruz y tiene que poner la palabra “URGENTE” pidiendo a gritos que lo salven de la burocracia electoral.

¿A Grasso le faltó material o no le alcanzó la plata?

Sin duda las obras públicas encaradas por el intendente Pablo Grasso padecen de los mismos problemas siempre: son caras y duran poco. Todos recordamos el controvertido arreglo de un tramo de la avenida San Martín, que se pagó como buena y solo duró menos de dos meses antes de comenzar a romperse.

Ahora, a un mes de finalizar la obra de remodelación de la rotonda Samoré, que nadie sabe cuánto costó, pero poca plata seguro que no, el asfalto está lleno de hoyos, baches, desniveles, grietas, los bordes carcomidos, descalzados y encima, como la queja de los automovilistas y vecinos arrecian, hemos visto a municipales rellenando los huecos con tierra.

Así como dijimos que a una semana de entregar la obra, estaban apurados zanjeando y rompiendo los construido porque “se habían olvidado del riego por aspersión”, a un mes de terminada “la obra” nos enteramos que está mal hecha. Y claro, ahora, los mismos que apoyaron este desquicio, aparecen batiendo los parches (el típico tachín tachín) para no quedar pegados, ante el apoyo irrestricto que dieron en su momento para que Pablo Grasso y Diego Robles hicieran realidad su sueño de la rotonda propia ¿O de los fondos propios?…

¿A Grasso le faltó material o no le alcanzó la plata?

Nos referimos a la concejal Daniela D´Amico (UCR) quien fue la cofundadora del proyecto junto a Grasso, prácticamente dando todas las opiniones favorables a la iniciativa en momentos donde exponíamos los peligros de que esto pudiera suceder, en base a la proyección histórica que hay de la gestión del intendente Grasso, antes Presidente del IDUV, para quien obras son amores… y plata.

Ahora (una vez más) estamos ante el hecho consumado. Otra obra anunciada con bombos y platillos, con videos de prensa municipal vendiendo como “héroe” a Grasso y la cantinela sostenida de los medios pagos con la pauta, repitiendo hasta el cansancio lo bien que se vería Río Gallegos con la remodelación, semaforización y “nueva estética y funcionalidad” de la autovía, sin que nadie preguntara cuánto costaría y cuánto iba a durar.

Bien, hoy sabemos que costó caro (nadie sabe cuánto) y que duró poco (eso ya lo sabíamos). A llorar al campito, diría un amigo; agua y ajo, diría otro o podríamos adoptar la frase del Diego “…la tenés adentro”. Vecino: todo lo que digas, ahora es tarde. (Y lo peor es que lo advertimos con suficiente antelación).

El día después de mañana

Un parte meteorológico para Santa Cruz que apareció en los medios se parece más el póster promocional de la secuela de El Día Después de Mañana. Es cierto que en invierno hay que tener precaución, pero el dramatismo visual de esa ruta desolada bajo un cielo apocalíptico roza lo cómico más que advertir sobre el fenómeno climático.

Quiero felicitar al diseñador gráfico detrás de este alerta meteorológico por su excelente trabajo preparándonos psicológicamente para el apocalipsis. El texto nos dice ”extremar precauciones’” por nieve y bajas temperaturas, pero ese cielo plomizo digno de Mordor y la ruta desolada que se pierde hacia el abismo gélido nos gritan “abandonen toda esperanza”.

El día después de mañana

Gracias por avisar que se vienen unos días de inestabilidad con la misma estética visual de una película de catástrofes de Hollywood. Por las dudas, además de revisar el estado de las rutas, voy a empezar a juntar víveres para el fin de los tiempos.

Viendo este aviso me surge una duda: ¿tengo que ponerle cadenas a las ruedas del auto o ir buscando refugio para el inminente invierno nuclear? Entiendo que va a nevar y hacer frío en Santa Cruz en pleno julio (¡qué sorpresa!), pero no sé si la estética de “fin del mundo inminente” en la imagen era estrictamente necesaria para pedirnos que manejemos con cuidado. (Agencia OPI Santa Cruz)