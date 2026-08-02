Milei vinculó la inflación del Banco Central al lema “Nunca Más”

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El mandatario nacional apeló a la histórica consigna que condena el terrorismo de Estado para ilustrar la emisión monetaria acumulada desde 1935. La maniobra discursiva operó como respaldo público a su proyecto para modificar la estructura de la entidad financiera.

Javier Milei, presidente de la Nación, apeló a la histórica consigna “Nunca Más” para calificar la inflación acumulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mandatario expuso esta asociación discursiva a través de sus redes sociales como preámbulo a la reforma de la Carta Orgánica de la entidad financiera impulsada desde la Casa Rosada.

La publicación exhibe un fondo blanco con la cifra 12.819.532.788.614.400.000% coronada por la expresión que simboliza el fin de la dictadura cívico-militar desarrollada entre 1976 y 1983 en el país. El jefe de Estado justificó la magnitud matemática señalando que representa el deterioro del poder adquisitivo gestado desde la fundación del organismo regulador.

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El número de 20 dígitos no surgió de un arrebato digital aislado. El líder libertario estructuró este paralelismo durante una cadena nacional destinada a presentar las modificaciones normativas sobre el funcionamiento de la autoridad monetaria.

La argumentación oficial se asienta sobre la desvalorización sistemática de la moneda nacional frente a las variables macroeconómicas.

La aritmética oficial y el origen del organismo

El discurso presidencial procuró anclar la reforma estatutaria en lo que Milei denominó una estafa de falsificar dinero impulsada por la política tradicional. Durante su intervención pública, el mandatario rastreó el origen de este proceso hasta la modificación de la paridad cambiaria del oro que respaldaba las reservas a mediados de la década del 30, maniobra que sextuplicó los índices de precios y erosionó los salarios.

“La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que, a lo largo de una década, le robó el 50% del salario a los argentinos“, explicó Javier Milei.

El mandatario cuantificó la emisión desde 1935 como una tasa acumulada superior a los 12 trillones por ciento.

La embestida presidencial también abarcó la política monetaria contemporánea posterior a la salida de la convertibilidad. Según los registros expresados en el discurso público de Javier Milei, desde el inicio del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende al 168.580%, desbaratando los criterios de racionalidad científica que esgrimía la dirigencia anterior para justificar la emisión sin respaldo. (Agencia OPI Santa Cruz)