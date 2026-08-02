UOM Río Grande espera fallo para reactivar Aires del Sur

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(OPI TdF) – El gremio metalúrgico desestimó el impacto inmediato de las modificaciones aduaneras nacionales sobre el convenio operativo inicial. La justicia civil tramita la homologación del expediente corporativo con el aval técnico de la sindicatura.

El Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande, Oscar Martínez, ratificó el avance del plan productivo para la empresa Aires del Sur. La operatoria conjunta estructurada con la firma Athuel establece una ventana de fabricación ininterrumpida de seis meses.

La caducidad de los decretos nacionales antidumping sobre equipos de refrigeración carece de efecto sobre este primer tramo del cronograma. El dirigente sindical argumentó que los plazos operativos neutralizan el impacto de las variaciones arancelarias externas.

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Hacia Tierra del Fuego transitan actualmente los cargamentos con los insumos fabriles requeridos para abastecer las líneas de montaje. Otros lotes de componentes importados desembarcaron recientemente en el puerto de Buenos Aires.

El juez responsable del proceso concursal analiza los términos legales del convenio operativo. Conforme al expediente que evaluó este medio, el Síndico designado emitió un dictamen técnico favorable para autorizar la reactivación de las tareas industriales.

Las partes intervinientes aguardan la firma de la resolución judicial correspondiente. La dirigencia proyecta la habilitación definitiva del tribunal competente para las próximas semanas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)