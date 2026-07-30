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(Por: Rubén Lasagno) – A pesar del historial de sobreprecios, obras deficientes e incumplimientos crónicos de las empresas cartelizadas en Santa Cruz por el kirchnerismo, la actual gestión del IDUV de la gestión de Claudio Vidal, volvió a confiar en Chimen Aike, Proalsa y ACRI, para la obra pública en Santa Cruz.

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Hoy, los gruesos errores de cálculo en los niveles y movimientos de suelos en los planes de construcción de un barrio de 56 viviendas dejaron a las mismas completamente inundadas e inundaron los terrenos donde el gobierno anunció la edificación de un barrio de 120 viviendas, en el Barrio San Benito.

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La continuidad de los contratos millonarios con las empresas cuestionadas en el pasado, choca de frente con la realidad donde se evidencia una falta total de rigor técnico y de control estatal por parte del Instituto de la Vivienda que, luego de las nevadas de estos meses, terminó con los planes habitacionales bajo el agua.

Desde el 2025 se encuentra en ejecución y este año en fase de terminación 56 nuevas viviendas en Río Gallegos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), pero como detallamos en nuestro informe anterior las obras complementarias de la red de gas se han atrasado considerablemente y sin servicios, las viviendas no pueden ser entregadas. El proyecto realizado fue sobre una inversión total de $7.085.440.019,40 y se desarrolla en seis sectores dentro del barrio San Benito, registrando actualmente un avance general cercano al 80%.

En el mes de abril de 2026 se inició el plan de otras 120 viviendas por más de 11 mil millones de pesos, también en el barrio San Benito de Río Gallegos (Manzanas 1498 y 1505), lindante con las 56 que se encuentran construidas pero sin habilitarse por falta de servicios.

En el año 2025 las 56 viviendas fueron adjudicadas a las empresas Chimen Aike S.A, Proalsa S.R.L y ACRI Construcciones S.A que inicialmente se encargaron delmovimiento de suelo, nivelación, compactación, replanteo, ubicación de áreas de trabajo, cerramiento del predio y señalización con la cartelería correspondiente, según lo comunicaba en ese momento, el propio IDUV.

Las mismas empresas, los mismos fracasos. El IDUV de Claudio Vidal repite la matriz de la obra pública K y hunde las nuevas viviendas en Río Gallegos

La Arquitecta Cynthia Banciella Dickie, Gerente Técnica del organismo y el Arq. Pablo Álvarez vocal por el ejecutivo recorrieron han sido los encargados de “recorrer” y “fiscalizar” los trabajos sobre el terreno, según la propia difusión de noticias institucionales del Instituto.

Los tapó el agua

Luego de las nevadas, lluvias y heladas de estas últimas semanas, los terrenos más bajos de la ciudad se anegaron. La impermeabilidad de la tierra (en algunos lugares de la ciudad muy arcillosa) hizo que el derretimiento de la nieve en la superficie produzca inmensas lagunas en los sectores más bajos de la ciudad y el barrio San Benito (especialmente) donde se encuentra edificado el barrio de las 56 viviendas (sin terminar), es un lugar inundable por naturaleza y también por imprevisión, mala praxis de las empresas y falta de control por parte del IDUV que no solo permitió la inundación en el barrio construido, sino que afectó a las tierras del barrio 120 viviendas que, además de venir demorado (como es habitual) la mala nivelación del terreno y los cálculos mal hecho, hicieron que el sector hoy sea una enorme laguna de imposible escurrimiento, dejando todo bajo agua, calles, patios, sectores demarcado para construcción de plateas, zanjas abiertas para servicios, etc. En síntesis la imprevisibilidad en la preparación del terreno, los niveles mal tomados y la falta de rigurosidad técnica de ambas obras, “hizo posible” esta situación que mantiene desesperados a los responsables del IDUV entre ellos a la arquitecta Cynthia Banciella Dickie, a cargo del proyecto y ni hablar del problema que tiene el titular de IDUV Marcelo de la Torre.

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La entrega de las 56 viviendas que viene postergada, ahora se verá más afectada por esta inundación que preocupa a los adjudicatarios, tanto por la demora que tendrán en la toma de posición como por los futuros problemas que tendrán con sus casas, teniendo en cuenta que la nevada y el derretimiento posterior, generó un anegamiento que sumado a las lluvias, promete problemas insolubles e insalvables a futuro, para el barrio que aún no está habitado.

Sin embargo y tal como lo hemos podido constatar en la documentación a la que accedimos, el nuevo barrio ni siquiera tiene demarcada las calles, en el diagrama solo está establecida la “Calle 38”, el resto está sin marcar y todo inundado, pero el problema, según lo pudimos observar no es nuevo.

En eel Barrio San Benito nunca se tuvo en cuenta la nivelación de la tierra y los servicios y esto fue una deficiencia que comenzó a gestarse durante el gobierno de Alicia Kirchner, cuando el propio estado provincial fue el impulsor de esa barriada y en la presidencia del IDUV estaba Pablo Grasso (FPV) hoy intendente de Río Gallegos y cuando se hizo cargo del municipio, dejó al frente del Instituto de la Vivienda a su hermana María Grasso que incurrió en las mismas falencias, errores, inhabilidad, improvisación o desidia que permitieron el inicio de todos los males del barrio San Benito que continúan con la actual gestión del gobernador Claudio Vidal.

La mismas empresas, igual corrupción

Me canso de repetir en cada columna que en Santa Cruz nada cambió en la obra pública, solo el cambio fue de mano: del kirchnerismo al SER, que es más o menos lo mismo si tenemos en cuenta las raíces políticas convergentes del gobierno provincial. De acuerdo a nuestros informes anteriores, nos encontramos que los socios del gobierno provincial, son los mismos que tenía Alicia. Repasemos:

Chimen Aike S.A. “Desequilibrios planificados” y redeterminación de precios

La empresa vinculada a Rubén Aranda ha sido señalada por nosotros en publicaciones de junio y julio de 2026, como una nueva beneficiaria sistemática del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), trazando paralelismos con los métodos de la ex Austral Construcciones.

Las principales acusaciones de la empresa giran en torno a una matriz de adjudicación basada en el “desequilibrio contractual planificado”:

Denunciamos una maniobra del IDUV en la obra del Edificio de la Escuela Preuniversitaria (Sede Las Heras), en la que se modificaron las condiciones para reescribir un contrato millonario y favorecer a Chimen Aike eludiendo un nuevo llamado a licitación pública.

Ayer en OPI expusimos cómo una obra que registraba apenas un 11% de avance vio incrementado su costo en $ 535 millones de pesos a través de una renegociación encubierta de precios unitarios. Lo calificamos de “fraude estructural“, señalando que se eliminaron ítems ofertados a precios bajos para reemplazarlos por “imprevistos” y servicios inflados (como duplicación de gastos fijos y pagos millonarios por seguridad en una obra casi paralizada).

Proalsa S.R.L. Incumplimientos crónicos y adjudicaciones recurrentes

A Proalsa la hemos caracterizado en OPI Santa Cruz como una de las empresas “favoritas” de diversas gestiones políticas y de Vidal en particular, a pesar de sus malos antecedentes en el cumplimiento de los contratos.

Los ejes de las denuncias que hemos hecho sobre esta empresa son:

Cobrar y no terminar: acusada de ser una firma con un historial de “inhabilidad profesional” que factura por las obras adjudicadas, pero que sistemáticamente incumple con la finalización de las mismas.

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Adjudicaciones dirigidas o de oferente único: en OPI Santa Cruz hemos resaltado que pese a sus antecedentes judiciales (incluyendo allanamientos de la AFIP en 2017), la empresa continúa ganando licitaciones, a menudo presentándose como “única oferente”.

Ejemplos recientes son la adjudicación por parte del IDUV para la construcción de la Planta de alimentos balanceados en Río Gallegos en julio de 2026, y obras previas como la Etapa II de la Cuenca Sarmiento, cuya tramitación fue objetada por el Tribunal de Cuentas debido a irregularidades que impedían la participación de otras empresas.

ACRI Construcciones S.A. Deficiencias estructurales y sobrefacturación

La participación de ACRI Construcciones SA en obras en Río Gallegos, ha estado marcada por denuncias sobre la pésima calidad de los trabajos entregados y la relación costo-beneficio para el Estado.

Oportunamente señalamos a la constructora ACRI como la responsable de haber construido el natatorio municipal de Río Gallegos con notables deficiencias estructurales que persisten hasta el día de hoy. A pesar de este antecedente, el municipio le siguió adjudicando contratos importantes, como la extensión de la red cloacal y la provincia con el tema de las viviendas.

Otra de las irregularidades reportadas por OPI refiere a obras de pavimentación sobrefacturadas y sin terminación. ACRI cobró sumas millonarias (cerca de 9 millones de pesos de la época) por el reasfaltado de la céntrica calle San Martín, obra que según las denuncias “no duró más de dos meses y medio” antes de deteriorarse.

En OPI también expusimos en su momento que para llevar a cabo algunas de estas obras, ACRI operaba utilizando maquinaria y camiones pertenecientes a Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez que se encontraba embargada por la justicia federal.

Hoy los mismos, con un gobierno “distinto”

De acuerdo a lo que podemos oír de boca del Gobernador Claudio Vidal desde la campaña quien se presenta como “distinto”, es evidente que no se trata de una gestión mejor o superada del kirchnerismo de Alicia, sino que el actual mandatario se refiere a que es otro el que gobierna; lo distinto no se refiere a los procedimientos que siguen siendo los mismos que los anteriores, sino es meramente “presencial”, donde antes estaba Alicia, hoy está él. En cuanto al resto, sigue siendo exactamente igual.

Sin duda cambió el gobierno pero quedaron las mañas. Chimen Aike, Proalsa y ACRI hoy siguen cobrando millones por casas que están bajo agua. Es como si existiera un pacto intocable de la obra pública en Santa Cruz. El “nuevo” IDUV premia a los ineficientes de siempre y el agua que hoy inunda al barrio San Benito, destapa la estafa.

La impunidad que persiste se resume en la situación actual de que las constructoras con prontuario siguen facturando y entregando obras habitacionales colapsadas, como las de las 56 viviendas y las próximas 120.

La negligencia técnica de Proalsa, ACRI y Chimen Aike y la del IDUV como organismo responsable ahogó (literalmente) los planes de proveer de viviendas a una sociedad ávida de cubrir esa necesidad básica y a la que no pueden dar respuesta. En definitiva, el Estado financió la ineptitud y los vecinos de Río Gallegos pagan el costo bajo el agua.

Podríamos decir que el fracaso está a la vista de todos y la contrastación con el discurso político es más que evidente porque aquí los pliegos se arman a medida y la topografía, en esta oportunidad y sin duda, expone la corrupción existente. (Agencia OPI Santa Cruz)