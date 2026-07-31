Condenan a cuatro personas por robo de animales en Leleque

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(OPI Chubut). La justicia provincial homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, la querella y la Defensa Pública, donde condenaron a cuatro personas en una causa por abigeato agravado ocurrido a fines de 2023 en una estancia de Leleque.

La decisión judicial estableció penas de prisión, suspensión de juicio a prueba, estrictas reglas de conducta y el pago de una reparación económica total de $1.250.000 a favor de la empresa damnificada por el robo y la faena de animales.

La investigación se inició tras un robo ocurrido el 19 de diciembre de 2023, alrededor de las 20 horas, en el cuadro “Esquel“, sección Montoso, de una estancia ubicada en Leleque.

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Los implicados son Jonathan Folik, Mauro Real, Gabino Simón García y otro hombre quienes ingresaron al establecimiento rural y sustrajeron 14 corderos que fueron faenados en el lugar.

A la mañana siguiente, el 20 de diciembre de 2023, el vehículo donde transportaban a los animales faenados fue interceptado por un control de ruta de Gendarmería Nacional, quienes descubrieron la carne e identificaron a los ocupantes.

La justicia determinó que Jonathan Folik deberá cumplir una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y se unificó con una condena anterior, por lo que deberá cumplir una pena única de nueve años de prisión.

Mauro Real recibió una condena de tres años de prisión en suspenso.

Mientras que Gabino Simón García y Diego Walter Salinas accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de un año.

Los cuatro involucrados deberán abonar a la estancia damnificada una indemnización total de $1.250.000, que será cancelada en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, una vez que la sentencia quede firme. (Agencia OPI Chubut)