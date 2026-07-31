El Banco Central supera los U$S 2.000 millones de compras en julio

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El volumen de intervenciones en el mercado cambiario consolida el stock bruto por encima de los U$S 49.000 millones.

Las compras por U$S 117 millones ejecutadas este jueves permitieron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) superar la barrera de los U$S 2.000 millones adquiridos durante julio. La principal causa de esta aceleración responde al fuerte ingreso de dólares liquidados por el complejo agroexportador y el sector energético.

El volumen de adquisiciones de este mes contrasta fuertemente con la dinámica de junio, donde las compras oficiales exhibieron una caída sensible. A lo largo de 2026, la entidad monetaria dirigida por Santiago Bausili registra compras de divisas superiores a los U$S 13.000 millones en el mercado oficial.

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El efecto directo de esta absorción constante de divisas consolidó el stock de reservas internacionales por encima de los U$S 49.000 millones. El volumen ofertado también fue traccionado por liquidaciones de empresas mineras y nuevas colocaciones de deuda corporativa y provincial en el mercado financiero.

3 claves para entender esta medida:

El BCRA ya cumplió la meta anual de acumulación de reservas fijada para 2026 .

ya cumplió la meta anual de acumulación de reservas fijada para . Las reservas internacionales brutas perforan el piso de los U$S 49.000 millones .

. El agro, la minería y la energía explican el grueso de la oferta de dólares en el mercado cambiario.

¿Qué sectores explicaron el ingreso de dólares en julio?

La fuerte oferta de divisas responde a variables estacionales y financieras operando en simultáneo. El complejo agroexportador aceleró el ritmo de liquidación de divisas, sumando volumen a los flujos constantes originados por exportaciones del sector energético y minero. Esto se debe a la consolidación del nuevo esquema monetario diseñado para captar este excedente comercial.

“La entidad que conduce Santiago Bausili ya alcanzó la meta anual de acumulación de reservas prevista para 2026 y continúa reforzando su posición externa“, expone el balance técnico oficial.

¿Cómo evolucionaron las compras del BCRA durante el año?

Para dimensionar el impacto de la actual política monetaria, la evolución de la absorción de divisas muestra el siguiente comportamiento en el mercado oficial:

Junio 2026 : Desaceleración en el volumen de intervención cambiaria oficial.

: Desaceleración en el volumen de intervención cambiaria oficial. Julio 2026 : Quiebre de la marca mensual de U$S 2.000 millones .

: Quiebre de la marca mensual de . Acumulado 2026: Adquisiciones totales que exceden los U$S 13.000 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)